NHL-speider på plass for å se Solberg: – Helt sikker på at han blir draftet

JORDAL AMFI (Dagsavisen): 2005-modellen Stian Solberg har ikke lagt skjul på at det er å bli draftet til NHL som er hans store mål denne sesongen, og for å få til det skal han levere den beste sesongen han kan for Vålerenga.

– Målet er helt klart å bli draftet, men du kan ikke gå rundt og tenke på det hver dag. Det må du nesten legge til side i hverdagen, og så får det gå som det går når den tid kommer. Jeg må bare jobbe og kjøre på i det daglige, og så får vi håpe på det beste, forteller Solberg til Dagsavisen.

Følte han hadde mer å gi

Forrige sesong ble han ganske tidlig skadet, og det er også en stor del av grunnen til at han valgte å bli værende i klubben.

– Jeg føler at jeg ikke fikk gjort mitt i Vålerenga i fjor. Jeg ble skadet ganske tidlig i sesongen, etter 15 kamper eller noe, og følte at jeg hadde mer å gi tilbake enn det jeg fikk vist i fjor. Jeg synes at jeg klarte å ta nivået på en ganske god måte, men jeg vil ta det ekstra steget i år som jeg ikke fikk gjort i fjor, sier Solberg som ønsker å ta et steg eller to denne sesongen.

– Forventninger vil det alltid være, og det at så mange har så store forventninger til meg er bare kjempepositivt. Det betyr at jeg har gjort noe bra, så det er bare dritkult. Denne sesongen vil jeg være en ledende back i Vålerenga, spille i powerplay og bare være en spiller å stole på i de viktige situasjonene, forteller det 17 år gamle backtalentet.

Tror VIF-spill øker NHL-sjansene

Trener Fredrik Andersson er naturligvis storfornøyd med at supertalentet valgte å fortsette sin utvikling i Vålerenga.

– Det er utrolig kjekt at Stian valgte å bli værende, og som trener er spillere som han de beste spillerne å trene, når du faktisk ser utviklingen hans dag for dag. Stian har en fantastisk høy kapasitet, og er bare i begynnelsen av sin utvikling. Bare fra da jeg kom hit og til nå ser du hvor mye bedre han har blitt. Han spiller mye modigere, tar mye bedre avgjørelser både med og uten puck og kommer til å bli en utrolig bra spiller bare man har litt tålmodighet med han, sier Vålerenga-treneren.

På tribunen satt det speidere fra NHL, som fikk se Stian Solberg og Vålerenga snu 0-1 til 4-1 i seriepremieren. Andersson tror det å spille for Vålerenga også er bra for hans sjanser i NHL-draften.

– Jeg er helt sikker på at han er blant dem som kommer til å bli draftet til NHL, hvis han klarer å holde seg skadefri gjennom denne sesongen. Jeg tror hans utviklingsløp i Vålerenga er helt rett for han på det tidspunktet her, og det var også det vi sa til han da vi diskuterte at han skulle bli. Jeg tror det å møte spillere som er fysisk sterkere og bedre enn han akkurat nå er utviklende, og Stian viser jo at han klarer det bra, sier svensken og fortsetter:

– NHL-speiderne ser han nå spille mot voksne menn, som gjør at han nok også vokser i deres øyne. Det at han spiller voksenhockey her i Vålerenga tror jeg er mye bedre for han enn om han skulle spilt juniorhockey eller fått mindre spilletid i en svensk klubb, mener Andersson.

Solberg takker fansen for støtten

Solberg var selv ikke sånn kjempefornøyd med egen innsats i seriepremieren, men synes det var deilig å være i gang igjen.

– Det var dritkult å starte sesongen med seier i et fullsatt Jordal Amfi. Det var god stemning på tribunen, vi fikk med oss tre poeng, så alt var egentlig bare gøy, sier Solberg og fortsetter:

– Det er også derfor du spiller hockey, for å ha det gøy. Jeg hadde en litt dårlig timinuttersperiode i midtperioden der jeg misset på en del pasninger og litt sånt, og etter det prøvde jeg å spille enkelt og bruke kroppen litt for å kompensere. Du får litt ekstra punsj av å høre fansen rope navnet ditt etter en kraftig takling, og da får du egentlig bare lyst til å kline til i en ny takling etter det, sier Solberg som forteller at det betyr kjempemasse at fansen har ryggen hans og støtter han på isen.

