Manglerud Star har begjært oppbud i Oslo tingrett

Fra oppbudsbegjæringen kommer det fram at styret har opplyst om en gjeld på rundt tre millioner kroner og at foreningen har eiendeler til en anslått verdi av 150.000 kroner.

På et ekstraordinært årsmøte i slutten av august stemte et flertall av medlemene for å slå Manglerud Star Ishockey Elite konkurs.

– Aller først synes jeg det er usedvanlig trist, men når medlemmene kom til den avgjørelsen, og med de rådene vi har fått etterpå med hva som kunne vært konsekvensene hvis vi gikk mot generalforsamlingen, så har vi endt på det, sier styreleder Ove Sundelius til NRK.

Klubben ble fratatt eliteserielisensens og flyttet ned til 2. divisjon, men nå er det opp til breddedelen i klubben å bestemme om de vil drifte A-laget videre.

Avgjørelsen vil bli tatt på årsmøtet i klubben 19. september.

[ Medlemmene gikk imot styret i MS - vil slå eliteavdelinga konkurs ]