Ladet opp til seriestart med knalltøff matching i Tyskland: – Godt forberedt

Vålerenga åpnet mini-turneringen i Tyskland med å spille 5-5 mot Grizzlys Wolfsburg, og som uken før mot SHL-laget Malmö Redhawks, ble det også denne gangen seier på straffeslag. Det betød at VIF lørdag kveld møtte Eisbären Berlin til finale, der lagene fulgte hverandre tett de to første periodene, før det tyske storlaget stakk i fra og til slutt vant 5-1. Likevel er sportssjef Anders Myrvold godt fornøyd med utbyttet.

– Vi har fått møtt to knallsterke tyske lag i Grizzlys Wolfsburg og Eisbären Berlin her nede. Eisbären er tippet til å vinne den tyske serien, og det merker vi. Jeg synes vi klarer oss veldig bra i store deler av kampen, og får mange svar på det vi er gode på, sier Myrvold og fortsetter:

– Vi er flinke til å holde dem på utsiden, og spillet uten puck er bra, noe som blir avgjørende. Mot slutten av kampen slipper vi dem til på noen faser av spillet som gjør at det blir noen baklengs, men jeg er jevnt over fornøyd med det vi viser mot så sterk motstand, forteller Myrvold til Dagsavisen.

Har fått gode svar

Vålerenga er dermed ferdig med sin sesongoppkjøring, som endte med fire seiere og fire tap. To av de fire tapene har kommet mot Stjernen, mens det også ble tap på overtid mot Storhamar. Ellers har Sparta, Ringerike, Malmø og Grizzlys Wolfsburg blitt beseiret, før det altså ble tap i siste oppkjøringskamp.

Fredrik Andersson og Vålerenga er ferdig med sesongens oppkjøringskamper, og nå er det bare siste finpuss som gjenstår før seriestarten mot Frisk Asker på fredag. (Vålerenga hockey)

– Jeg føler at vi er godt forberedt til seriestart. I kampene her nede i Tyskland har vi toppet laget for å finne ut hvordan laget skal se ut. Vi møter såpass god motstand at vi også ser litt hvor det skorter, som gjør at vi både har funnet ut hvor vi er gode, og hva vi må gjøre bedre. Det er også fint å få svar på. Jeg sitter med en veldig god følelse, og det tror jeg også gutta gjør, etter å ha kjent på at vi kan matche oss mot så god motstand, sier Myrvold.

Nå venter en siste uke med forberedelser før det blir sesongåpning hjemme mot Frisk Asker, i det som trolig blir et utsolgt Jordal Amfi kommende fredag 15. september.

– Oppladningen kan ikke bli stort bedre enn det gutta har vært gjennom. Nå har de møtt vesentlig bedre motstander enn vi møter hjemme jevnt over. Topplagene hjemme i Norge viser seg å være på høyde med mange av de europeiske lagene. Det har vi sett av resultatene både fra oss, men også fra Oilers nå. Det blir en tøff kamp mot Asker, men nå gleder vi oss stort til å komme i gang, forteller sportssjefen.

