Medlemmene gikk imot styret i MS - vil slå eliteavdelinga konkurs

Manglerud ishall (Dagsavisen): På tirsdagens ekstraordinære årsmøte i Manglerud Star Elite, sto ett viktig spørsmål på programmet. Slå klubben konkurs, og fjerne all gjeld (rundt 1, 6 millioner), eller fortsette med å forsøke å betjene gjelda, og la klubbens eliteavdeling bestå.

Manglerud Star Elite sitt interimstyre hadde selv fremmet forslaget om å forsøke å betjene gjelda, men om klubben er kapabel til det, i løpet av en to års periode, var det delte meninger om. I bunn og grunn handlet det om medlemmene trodde at klubben ville kunne komme opp med en sum på 60.000 kroner i måneden, for å betjene gjelda, over 14 måneder (to sesonger).

Det var en lang debatt mellom to klare motpoler, og at det skulle bli jevnt forsto man ganske tidlig. Mange av medlemmene virket å ha blitt skremt av det som skjedde forrige sesong, da klubben ble degradert fra eliteserien til 2. divisjon. Grunnen til dette var at penger fra sponsorer, som det var budsjettert med, aldri kom. Mange pekte at det også i dette budsjettet var stor usikkerhet rundt sponsorene, og til slutt valgte medlemmene som hadde møtt opp, å stemme mot styrets forslag (14-19, 2 blanke).

Hva betyr det i praksis?

Ved å slå elite-avdelingen konkurs vil klubben kvitte seg med all gjeld, og de som kjempet for denne siden av saken mente også at klubben kunne ha godt av et tettere samarbeid med breddeavdelingen.

For med denne løsningen vil en elitesatsing i klubben være opp til breddeavdelingen. De må først ta stilling til om de vil stille et A-lag i 2. divisjon, der Elite allerede har meldt på et lag, som nå kan ende opp med å bli trukket. Men det må skje ganske fort. Sesongstart i andredivisjon er 27. september, og de må da søke en ny lisens for å spille. Det må skje minst én uke før første seriekamp.

Signalene på møtet var at MS sin breddeavdeling var klar for å melde på et lag i 2. divisjon, men det ble også påpekt at dette bare er en løsning som vil vare i ett år. Hva som vi skje med elitesatsinga til MS etter det, er høyst uvisst.

Frykten er at Manglerud Star, i løpet av få år, vil ha et A-lag fullstendig uten ambisjoner, som en middelhavsfarer i 1. divisjon - i beste fall. I verste fall kan klubben forsvinne fra kartet på seniornivå, sier interimstyrets leder, Ove Sundelius.

– Ja, jeg tror at man da gir fra seg den føringa man kan ha, og hvem skal man samarbeide med? Furuset? Hasle-Løren? Det er to middelmådigheter, som heller ikke har penger. Så hvordan skal du få den satsinga til å bli fornuftig, hvis ikke du har et lokomotiv som kan bane vei? Det skjønner ikke jeg helt, for å være helt ærlig. Jeg har ikke noe særlig tro på det, sa han til Dagsavisen etter møtet, og la til:

– Jeg syns det er skuffende. Jeg syns jo at det er korttenkt.

Samarbeidspartnere vil lide

Dersom styret velger å følge medlemmenes ønske, og også kvitte seg med gjelda, vil alt fra fysioterapeuter, og bussjåfører, til sponsorer - som MS skylder penger - sitte igjen med null og niks. Hvis klubben velger å slå seg konkurs, for så å dukke opp igjen noen dager seinere uten gjeld, vil det være svært lite gunstig for klubbens renommé, mener Sundelius.

– Jeg skjønner at man sier «wow, nå er man kvitt gjelda, og vi kan starte med blanke ark», men det er ikke så enkelt, MS kommer til å dra med seg dette som klubb inn i framtida. «Kan vi stole på dette», vil noen spørre seg. Det er jo noe usikkerhet rundt de som har vært med oss nå også (sponsorer). Noen kommer til å si «greit, da blir vi med å støtter dere som en del av bredde. Det er ikke så farlig for oss, vi liker MS og det er poenget for oss», men jeg tror elitesatsinga, og den biten for framtida blir veldig lidende, sier Sundelius.

Styret avgjør

Siste ord er imidlertid ikke sagt i denne saken. For det er nemlig slik at det er styret som til slutt avgjør hva man skal gjøre, og den jobben fikk de samme som har sittet i interimstyret. Det vil si det samme styret som ønsker at MS skal ta kampen mot gjelda, og ha framtiden i egne hender.

– Når kommer det en avgjørelse på hva dere velger?

– Det bør vi gjøre innen kort tid. Første uka i september, svarer Sundelius, som anslår 7. september.

– Kommer dere da til å høre på medlemmenes anbefaling?

– Det får vi jo se det, men vi har jo en mulighet nå til å bruke tida fram til møtet, for å skaffe de penga vi trenger. Hvis du dekker inn det som er utestående på lønna (ca. 100.000 kroner), så tar du vekk nesten hele underskuddet, forteller Sundelius, og fortsetter:

– Da er settingen en helt annen, og mer forutsigbar. Vi får bruke tida fram til det, og så får vi overbevise de som er imot på det møtet, om at vi har gjort en god jobb da. Ingenting er avklart ennå, men vi tar til etteretning at folk er tvilsomme til det. Og hvis det ender slik medlemmene uttrykte i kveld må vi få på plass folk som er villige til å jobbe for det, slår han fast.

Frykter at mange ikke forstår konsekvensen

At Bredde og Elite slår seg sammen trenger ikke nødvendigvis å bety at klubben ikke en gang kan komme seg tilbake til det øvre sjiktet av 1. divisjon, og kanskje til og med tilbake i eliteserien. Men for et breddestyre vil det kanskje ikke være like viktig at MS kjemper om akkurat dette, men kanskje vil si seg fornøyd med å slå seg til ro i 1. divisjon, hvis man klarer å rykke opp dit. Det er i hvert fall bekymringen til flere av de vi snakket med etter møtet, som ønsker at MS skal fortsette å være en klubb med ambisjoner.

Sundelius påpeker nok en gang at han syns det er korttenkt, og frykter at litt for mange ikke helt forsto hva de faktisk stemte over tirsdag kveld. I tillegg påpeker han at mange av de som tok til orde for en sammenslåing også er medlemmer av MS Bredde.

– Jeg tror at når de som snakker varmt om å gi opp, og mener det kommer til å være mange flinke folk som vil bidra, kommer til å se på hverdagen på en litt annen måte når det faktisk skjer. Det er lett å si at dette er en god løsning når du har unger som er 8-10 år gamle, men når de skal videre, er det ikke sikkert at den muligheten finnes i denne klubben en gang, avslutter Sundelius.