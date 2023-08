Treningshverdagen tok knekken på slitent VIF-lag: – Tung uke bak oss

JORDAL AMFI (Dagsavisen): I første kampen i den nye sesongen ble det nok en tøff kamp torsdag kveld for de kongeblå. Til slutt endte det med 1-5-tap hjemme mot Stjernen. Vålerenga-trener Fredrik Andersson prøver å forklare litt hva som gjør at laget taper dagens oppgjør.

– Vi har en tung uke bak oss treningsmessig, der vi har hatt mange tunge økter. Naturligvis vil man vinne hockeykamper, men jeg synes vi taper kampen i dag på to ting. Den første er at vi ikke er nøyaktig nok når vi får sjanser. Vi har pucken mye, men det blir litt for mye på utsiden og det var det vi slet litt med i fjor også. Vi klarer ikke å ta oss inn på mål og skape de store sjansene, sier Andersson til Dagsavisen og fortsetter:

– Når vi har så mye puck er det lettere for Stjernen å gå på kontringer motsatt vei i stedet. Vi går oss bort litt for ofte, mister pucken på feil sted og står opp på feil tidspunkt. Stjernen er et såpass bra kontringslag at når vi gjør de feilene så blir vi straffa, forteller Andersson.

Tunge treningsøkter

Vålerenga har brukt oppstarten før den første treningskampen til å trene nokså tungt.

– Det er nok litt av grunnen til at vi taper i dag, selv om man ikke skal skylde på det. Jeg tror gutta kjenner at det er tunge treninger om dagen. Vi hadde en tøff 50 minutters trening på morgenen før kamp torsdag, og vi ligger i en fase hvor vi skal gjøre oss klare for seriestart 15 september. Det er klart gutta kjenner seg litt tunge, og jeg hadde ikke forventet noe topp hockey her i dag, men jeg synes det er en struktur i spillet som jeg likte å se, sier svensken og legger til:

– Vi hadde satt noen punkter før kampen i dag som jeg synes gutta klarer, og det er gledelig å se at gutta forstår hva de skal gjøre i forskjellige scenarioer i kampen. Det er det som er viktigst for meg som trener å se etter i en så tidlig fase av sesongoppkjøringen.

Andersson ser både positive og negative takter fra dagens kamp.

– Jeg tar med meg det positive i hvordan vi spiller oss ut av egen sone. Vi blir heller ikke satt på de aller største prøvene med lange angrep mot oss. Jeg tar også med meg at vi må bli bedre på siste halvdel av banen, der vi må være bedre til å drive på mål og bli farligere, sier VIF-treneren.

Vålerenga-trener Fredrik Andersson innrømmer at treningshverdagen er med å preger gutta under dagens kamp (Jørn H. Skjærpe)

Mener resultatet lyver

Slik forklarer Andersson valget av keeper til sesongens første kamp.

– Joona (Partanen) får starte fordi han må kunne vise seg fram. Vi har to gode målvakter som vi kommer til å bruke, og vi vet hva Tuben (Tobias Breivold) kan. Vi ønsker å se at Partanen får vise seg fram ettersom han ikke har fått stått her tidligere også. Joona hadde en vanskelig kamp i dag, der det ikke kommer mange skudd, men de som kommer er veldig farlige, sier Andersson som forteller at noen spillere fikk hvile under dagens kamp.

– Vi har en stor og bred tropp, så vi valgte å la noen unggutter få prøve seg, slik at noen av de mer rutinerte fikk hvile, opplyser Andersson.

Nysigneringen Christopher Bengtsson mener resultatet lyver.

– Resultatet speiler ikke kamper helt. De får noen kontringer og fikk noen enkle mål synes jeg. Vi kjennes litt slitne og slurvete, så i dag synes jeg vi bydde dem på noen scoringer, sier Bengtsson til Dagsavisen og fortsetter:

– Vi skal ikke skylde på treningsmengden, men det var litt av grunnen til at det blir såpass stygt i dag. Vi var ikke så raske som vi ønsker og alle så litt slitne ut utpå der. Vi var ikke på hugget, og det var rett og slett ikke en bra kamp fra vår side, forteller han.

Fornøyd med å få debuten

Svensken var likevel fornøyd med å få debuten for Vålerenga.

– Det var kult å få spille min første kamp på Jordal. Det kunne vært kulere om det var en bedre kamp og vi hadde vunnet, men det var bra å få den første unnagjort. Nå kan det bare bli bedre og bedre, og det vil det bli også når jeg kommer ordentlig inn i spillet og ligaen. Det er litt annerledes måte å spille hockey på her enn i Sverige, så det jeg er overbevist på at det kommer til å bli bra, sier han.

Bengtsson innrømmer at det er en omstilling mellom svensk og norsk hockey

– Først og fremst er det en mindre bane her på Jordal enn det er i Sverige. Da blir det litt tettere og flere dueller på isen. Det er litt mer kontrollerende spill i Sverige hvor man legger seg mer bakpå for å kontrollere oppspillene til motstanderne, forklarer svensken.

Christopher Bengtsson var fornøyd med å endelig få debuten. (Sebastian Grendar)

Slurv en fellesnevner

De første 20 minuttene så vi godt at dette var første kampen for begge lagene, og det satte store preg på kampen. Det var to lag som slurver mye med puck, og som spiller den bort ved flere anledninger. Vålerenga slurvet mest med pucken, og ble også kraftig straffet for sine feil av gjestene fra Fredrikstad.

– I den første kampen er det ofte mye slurv. I dag slurver begge lag en del, men det er første kamp og da blir det ofte litt overtenning fra gutta som fører til litt slurv. Det kommer til å roe seg ned jo nærmere seriestart vi kommer, sier Bengtsson.

De neste 20 minuttene var veldig todelt ved at Vålerenga kom hardt ut med mye energi og presset gjestene fra Plankebyen tilbake. Stjernen scorer likevel på to ganske raske kontringer som nok en gang kommer ved at Vålerenga slurver med pucken og blir straffa knallhardt av et effektiv Stjernen-lag. Vålerenga har mer enn nok muligheter til å score på Stjernens sisteskanse Preben Arntzen, men klarer ikke å overliste 22-åringen.

– De hadde litt flyt i dag, men de var veldig gode på kontringer. Det virker som om det var deres måte å spille på, nemlig å ligge litt mer bakpå og kontre oss i senk. Vi får endre dette til neste gang vi møter dem, lover Bengtsson.

Slik kom målene

0–1 kom ut av ingenting, der Nybraaten Hansen snappet opp en løs puck i midtsonen og skyter den over Joona Partanen sin høyre loff og inn i nettet bak finnen.

0–2. Kommer nok en gang fra at hjemmelaget slurver i bakre rekker. Tommi Tami prøver å finne em medspiller på motsatt side av isen, men treffer leggskinnet til Calle Spaberg Olsen. Han finner Austin Cangelosi, og plutselig står det 2–0 til gjesten fra Plankebyen.

0–3. Hjemmelaget blir straffet knallhardt for hver feil de gjør. Stjernen bryter på offensiv blålinje og kommer to mot én, der Spaberg Olsen blir spilt på åpent mål av Jonathan Hafsmo og scorer mot gamleklubben.

0–4. Nok en gang gir Vålerenga bort muligheten til gjestene. VIF-backene kaster fra seg pucken, og den går rett til Emil Buskoven. Han fant Calle Spaberg Olsen på bakerste stolpe, og den tidligere VIF-spilleren fikk sette sitt andre mål for dagen.

0–5. Stjernen spiller seg flott ut av egen sone, der de klarer å spille av tre Vålerenga-spillere. Det gjør at de kommer tre mot to, og Håkon Stormli får pucken rett innenfor offensiv blålinje. Han brukte Vålerenga-backen til å skygge for keeper og satte den inn via den høyre stolpen til Partanen.

1–5. Vålerengas første mål for sesongen kom på kontring to mot én. Sebastian Johansen prøvde å finne Pontus Finstad foran målet, men pucken spratt via en Stjernen-back og inn bak Preben Arntzen.

Kampfakta

Vålerenga – Stjernen 1–5 (0-2, 0-2, 1–1)

Mål:

1. periode: 0–1 Stian Nybraaten Hansen (4:21), 0–2 Austin Cangelosi (13:51)

2. periode: 0–3 Calle Spaberg Olsen (09:12), 0–4 Calle Sparberg Olsen (09:33)

3. periode 0–5 Håkon Imset Stormli (14:40), 1–5 Sebastian Johansen (16:57)

Utvisninger: Vålerenga: 1x 2 minutter, 1x 5 minutter, 1x, 20 minutter, Stjernen: 2x 2 minutter, 1x 5 minutter, 1x, 20 minutter

