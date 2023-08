Offensiv styreleder i Manglerud Star: - Om vi ikke rykker rett opp blir jeg overraska

MANGLERUDHALLEN (Dagsavisen) Manglerud Star har nå begynt å ta fatt på den nye sesongen i 2. divisjon, der klubben skal spille mot relativt ukjente lag. Styreleder i Manglerud Star Elite, Ove Sundelius, ser positivt på den kommende sesongen, der laget som skal representere MS begynner å ta form.

– Stoda er bra. Vi er på den positive siden hvor laget begynner å ta form, selv om vi fortsatt har noen brikker som mangler. Det kommer til å være mange kjente navn med mye erfaring som kommer til å spille for oss i år, så gjenstår det bare å se hvor mye de har tid til å bidra, forteller Ove Sundelius til Dagsavisen.

Viljen til å hjelpe klubben er ikke manglende blant tidligere spillere.

– Det er veldig mange av de kjente og tidligere spillerne som har lyst til å bidra igjen, men så gjenstår det å se hvor mange av dem som faktisk kommer. De fleste spillerne som har meldt seg har en forbindelse til Manglerud fra før, sier han.

Les flere hockeysaker her

Tilbyr gleden med å spille

Kjetil Martinsen og Mathias Trygg er allerede bekreftet, mandag kom nyheten om at Michael Stenersen er klar og tirsdag ble også Mats Grøsvik presentert. Flere spillere kommer til å bli presentert av klubben denne uken.

– Det som mangler for at flere skal være klare er at vi ønsker å få en bekreftelse på at de ønsker å være med. Vi har fortalt dem hvordan vi ser på sesongen, og hva vi kan bidra med som klubb, for her er det ingen som får betalt. Skal du være med her, er det fordi du vil være med for å hjelpe oss, sier Sundelius.

En av grunnene til at flere vil komme tilbake er kjærligheten og miljøet i Manglerud Star.

– Det vi kan tilby er gleden av å spille hockey. Vi er kjent for å ha en veldig god garderobekultur, og det er veldig viktig å ta med seg videre. Miljøet i garderoben har alltid vært bra, og det er det vi har levd på tidligere at man har jobbet for hverandre hele tiden. Mange av gutta har sagt at det ikke er så farlig å få betalt, så lenge de har det moro når de er her, forteller styreleder Sundelius.

Garderobekulturen er viktig i Manglerud Star. (Sebastian Grendar)

Presenterer nye navn fortløpende

Styrelederen sier at det blir en bred og variert tropp som vil spille for MS i år.

– Det er en god blanding mellom spillere som fortsatt spiler, eller som akkurat har lagt opp, og spillere som har vært borte en stund, men som kommer tilbake for å hjelpe klubben. Det er både spillere som har spilt i klubben tidligere, men også noen som har spilt i andre klubber nylig og som akkurat har lagt opp, men som bor i området og ønsker å hjelpe til, opplyser Sundelius og fortsetter:

– Vi prøver å få til en god blanding mellom unge spillere og eldre spillere. I starten gikk vi til de vi visste kunne hjelpe oss, men etter hvert har det kommet yngre spillere som ønsker å være med også. Da får vi en god miks av erfarne og unge spillere, forteller han.

Når laget går på is, er foreløpig usikkert.

– Gutta går på is når troppen er bred nok for å gå på is. Jeg vil tro at det blir i løpet av en eller to uker. Det blir signeringer mer eller mindre hver dag denne uka, da det er rundt ti spillere som har sagt ja til spill neste år og vi har minst like mange på blokka, opplyser Sundelius

[ Ny brikke klar for gjenoppbyggingen av Manglerud Star ]

Talentfabrikken skal gjenoppstå

Nå ønsker de å ta tilbake ryktet som den største talentfabrikken i norsk hockey.

– Manglerud Star har vært kjent for å være en talentfabrikk, selv om det er en stund siden vi produserte noen selv. Nå jobbes det bra i de yngre lagene, og det er noe av det som er trist oppe i alt dette. Når de eldre juniorlagene gjør en så god jobb, og er med blant de fire beste lagene eller spilte finaler i fjor, må vi raskt opp igjen for å tilby dem et sted å spille. Vi er ikke i 2. divisjon for å kruse rundt og ha det moro, vi er der for å vinne og få en plass i 1. divisjon så fort som mulig, sier Sundelius.

Hvis ikke det skjer, er styrelederen bekymret for at talentene skal forsvinne.

– Vi er redde for at mange av talentene skal forsvinne fra oss til andre klubber som er i toppen. Det er helt klart en av utfordringene at vi må finne en måte å kunne ta vare på disse talentene, slik at de ikke velger en annen løsning. Det er viktig for oss at vi beholder talentene vi har, og samtidig være attraktive for nye spillere fra bunn av, forteller han.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Det gror nemlig godt i klubben, til tross for situasjonen rundt A-laget.

– Vi har tatt godt vare på de yngre lagene med gode trenere og rammer rundt lagene, med Magnus Melbye på U20 og Morten Elverud på U18, som trente Grüner i Fjordkraftligaen i flere år. Om de yngre spillerne kan være en utfordrer til å spille på laget neste år, blir nåløyet for å spille i den øverste ligaen trangere og trangere. Om man kan ligge i toppen av den nest øverste divisjonen, så kan det være et godt mellomsteg for yngre spillere som ønsker å ta det neste steget, sier han.

[ Vålerenga setter seg høye mål: – Vi har forutsetningene for å ta gull ]

Skal rett opp igjen

Sundelius sier at Manglerud har som mål å gå rett opp igjen.

– Vi har et mål om å rykke rett opp igjen, og om vi ikke rykker opp blir jeg overraska for å være helt ærlig. Det er klart at vi må gjennom en kvalik også, og da møter vi en helt annen motstand. Da må vi omstille oss til å måtte spille en annen type hockey, men det tror jeg vi skal klare, sier han.

Ove Sundelius ser ut over den nylagte isen i Manglerudhallen. (Sebastian Grendar)

Noen sponsorer har falt av, men de største og de fleste har blitt igjen.

– Det er ikke mange sponsorer som har gitt seg etter vi ble degradert, og spørsmålet er om de hadde trukket seg uansett. Ingen av de store sponsorene har trukket seg, men det er litt mindre summer som har forsvunnet. Det er ingen summer som gjør det vanskeligere for oss totalt sett, sier Sundelius og fortsetter:

– Jeg er egentlig ikke så overrasket over at det var så få som forsvant, for veldig mange av de som er med oss er personer som har hjertet sitt i klubben. Det er ikke sånn at vi har fått inn sponsorer som ikke hører til her, men en av utfordringene våre er at vi må bli bedre til å ta vare på sponsorene våre. Før har de vært her fordi hjertet deres har vært her, men vi må kanskje bygge et bredere grunnlag på sponsorsiden, så vi har med andre enn de som har hjerte sitt her, sier Sundelius.

Styrelederen forteller at de gradvis jobber med å bygge opp igjen tilliten hos sponsorer og Hockey-Norge.

– Det kommer helt an på oss og hva vi oppnår. Jeg synes personlig det er en dårlig løsning å avvikle elitesatsingen. For meg er det den mest fornuftige veien å gå, og den letteste måten å bygge tillit på igjen, ved å kjempe seg gjennom dette og gjennomføre de avtalene du har gjort over tid, sier han.

[ Dette er overgangene for Manglerud Star, Grüner og Vålerenga i ishockey ]

Bygger organisasjon og klubb

Derfor jobbes det nå med bygging av organisasjon.

– Vi tenker per nå at vi skal rett opp i 1. divisjon, men når vi kommer i gang må vi bygge på alt rundt. Da må vi bygge organisasjonen, og ta vare på sponsorer sånn at de ser verdien av å være med oss videre på veien til å gjenoppbygge Manglerud Star, forteller Sundelius.

En nøkkel i det hele blir avgjørelsen som skal ta på årsmøtet 29. august.

– På årsmøtet skal det bli tatt en endelig avgjørelse om det blir valgt å gå videre med satsingen på Elite eller ikke. Om det blir valgt å ikke satse videre med Elite betyr det kroken på døra for elitesiden av klubben, men laget vil være det samme uavhengig om det er elite eller breddedelen av klubben det blir spilt under, sier han og fortsetter:

– Det eneste det står på er at vi må finne en løsning på det økonomiske vi mangler i klubben, sier Sundelius som opplyser at det vil bli valgt et nytt ordinært styre om klubben går videre med elitesatsingen.

Manglerud Star skal spille to treningskamper før serien starter. En mot U20-laget 12. september og en borte mot Tønsberg 23. september. Manglerud Star åpner serien borte mot Skien 27. september.

[ Usikker tid i vente for Manglerud Star: – Da må vi slå klubben konkurs ]