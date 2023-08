Ny brikke klar for gjenoppbyggingen av Manglerud Star

Mandag ble en ny brikke presentert og klar for Manglerud Star. En gammel kjenning har sagt ja til å snøre på seg skøytene etter å ha lagt opp etter 2018/2019 sesongen. Nå er Michael Stenersen klar for å hjelp klubben opp igjen.

Stenersen kom til MS før sesongen 2013/2014 fra Comet, og ble raskt en meget populær mann på Manglerud. Da han tok en sesong i moderklubben Sparta i sesongen 2016/2017, var han fortsatt en veldig populær mann på Manglerud. Han var i Sparta kun en sesong, og kom tilbake til Manglerud og spilte halvannen sesong til før han la skøytene på hylla. Nå er han atter klar for Manglerud, skriver klubben på sine hjemmesider.

Stenersen er klar på hvorfor han ville komme tilbake til Manglerud.

– Jeg ville tilbake fordi jeg ønsker å bidra for MS og få dem dem opp igjen. Klubben har planer om å samle en gjeng som jeg spilte med da jeg spilte der sist, og da ønsker jeg å kunne bidra med mitt når jeg har mulighet til det, forteller Stenersen til Dagsavisen.

På fredag ble de to første spillerne i Manglerud Stars nye lag presentert. Kjetil Martinsen og Mathias Trygg er klare for spill i 2. divisjon, skriver klubben på sin hjemmeside.

Mathias Trygg debuterte for A-laget for 21-år siden. Etter opphold både i inn- og utland, var han tilbake i moderklubben i 2017 og har spilt der siden. Nå er han klar for å gjenoppbygge Manglerud Star.

Det er også Kjetil Martinsen, men i motsetning til Trygg har det vært litt mer fram og tilbake i hans hockeykarriere. Martinsens moderklubb er Vålerenga, men etter at han kom til Manglerud for første gang i 2013/2014 sesongen har han flest poeng delt med Martin Hansen og tredje mest scoringer i klubbens historie, kun åtte bak Storhamar-trener Petter Thoresen. Nå er han klar for å få klubben tilbake i det gjeveste selskap, og sanke med seg noen rekorder på veien.

[ Usikker tid i vente for Manglerud Star: – Da må vi slå klubben konkurs ]