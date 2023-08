Vålerenga setter seg høye mål: - Vi har forutsetningene for å ta gull

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Det var mye aktivitet på Jordal onsdag, der Vålerenga presenterte ny spiller bare timen før laget for første gang denne sesongen gikk på isen. Med sju nye spillere inn døra, sju resigneringer og åtte spillere som har forlat Jordal har det vært mange utskiftninger.

Nå melder VIF-trener Fredrik Andersson at troppen komplett, og svensken var fornøyd med hvordan laget så ut til tross for at det var første trening.

– Det er deilig å komme i gang med sesongen. Det var overraskende høyt nivå til å være den første istreningen for sesongen, og jeg synes gutta viser at de vil bli bedre og gå «all inn» i alt vi gjør, forteller Fredrik Andersson til Dagsavisen.

Det kan forventes en fartsfylt hockey fra Vålerenga denne sesongen.

– Vi vil spille en hockey som krever raske omstillinger, og vil være et lag som er veldig direkte og driver på mål med masse fart, samtidig som vi kan utnytte de raske vendingene av spillet. Defensivt handler alt om å ligge rett i banen. Jeg håper vi får se ett raskere lag i år, og håper å kunne vise det med den farten jeg ønsker å spille med. Det tror jeg vil bli den største forskjellen på laget i år kontra fjoråret, sier svensken.

Høye målsettinger

Andersson innrømmer at det ikke er bra med for mange utskiftninger av gangen.

– Man vil hele tiden ha kontinuitet både på spiller- og ledersiden, så det er klart at vi ønsker å bytte færrest mulig ut. Nå må vi bare bruke den perioden vi har frem til seriestart på å få alle til å forstå hvordan vi spiller. Det å få spillere til å finne sin plass i laget, og å få dem til å forstå måten vi vil spille på vil ta tid, men vi er på riktig vei og bygger noe veldig bra for å vinne gull fremover, forteller VIF-treneren.

Andersson mener Vålerenga har alle forutsetningene for å vinne gull allerede i år.

– Jeg synes vi har de spillerne og spillertypene vi trenger for å vinne gull. Vi har et lag som kan utvikles med mange unge spillere som kan ta steget opp og bli landslagsspillere. I tillegg har vi fått inn spillere som Henrik Eriksson og Christopher Bengtsson som kommer inn og hever dette laget til et nytt nivå. Vi skal være et topplag og kjempe om gull. Det er den målsettingen man skal ha når man er i en klubb som Vålerenga, slår han fast.

Vålerenga-trener Fredrik Andersson var fornøyd etter sesongens første trening på is. (Sebastian Grendar)

Optimisme før sesongen

Vålerenga-kaptein Martin Røymark er også optimistisk før den kommende sesongen.

– Det blir spennende å komme i gang med sesongen igjen. Vi har et bra lag som ønsker å gå et steg lengre enn i fjor, og nå har vi en ganske bred og jevn tropp, med en god blanding mellom unge og mer rutinerte spillere. Vi skal være et lag som er veldig hardtarbeidende og som forhåpentligvis skal være veldig vonde å møte, sier Røymark til Dagsavisen.

Røymark er enig med sin trener i at laget har det som skal til for å vinne.

– Jeg føler vi har alle brikkene vi trenger for å vinne på plass. Vi har full tropp inn mot seriestart, men under en hockeysesong blir det kanskje noen forandringer med skader eller andre ting. Jeg tror dette er noe av det beste Vålerenga kan stille til årets sesong, sier han med forventningene klare.

– Vi har ikke prata sammen om hva vi ønsker, men når du spiller for Vålerenga er det naturlig at du er med og kjemper i toppen av ligaen og kjemper om å vinne kongepokalen, forteller han.

Vålerenga åpner serien hjemme mot rivalen Frisk Asker 15. september. Før den tid skal de spille en treningskamp mot svenske Malmö 2. september.

Vålerenga-kaptein Martin Røymark gleder seg til å starte treningen. (Sebastian Grendar)