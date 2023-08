Siste brikke i Vålerenga-stallen på plass – ny svenske inntar Jordal

Det bekreftet de blåkledde på en pressekonferanse onsdag formiddag.

– Nå er stallen komplett, sa sportssjef Anders Myrvold i forkant av signeringen.

Bengtsson skal inn og fylle plassen etter Tobias Lindström, som i april forlot klubben etter ti år.

29 år gamle Bengtsson har de to siste årene spilt for Björklöven på nivå to i Sverige. Klubben var nære ved å rykke opp til SHL sist sesong, men i semifinalen i kvalifiseringssluttspillet ble det 2-4-tap sammenlagt mot Djurgården. Hovedstadsklubben rykket senere opp.

Nylig hentet VIF svensken Johan Eriksson. Vingen har tidligere spilt for Ringerike og Lillehammer.

I slutten av juni ble tidligere Vålerenga-spiller Jonas Oppøyen (27) presentert som klubbens nye daglige leder.

Vålerenga serieåpner hjemme mot Frisk Asker 15. september. Sist sesong endte Oslo-klubben på 3.-plass i grunnserien, og deretter ble Storhamar ble for sterke i sluttspillssemifinalen.

