Bengtsson vil ta VIF til NM-finalen: – Vålerenga er Norges største klubb

Christopher Bengtsson er det nye tilskuddet til Vålerenga. Han kommer fra flere sesonger i svenske hockey-Allsvenskan, der han senest spilte i Björklöven. Svensken har fått med seg historien til klubben, og har et positiv førsteinntrykk.

– Vålerenga er en stor klubb med mye historie som vil fram og tilbake i toppen. Førsteinntrykket mitt av kubben er at det er en veldig proff klubb, sier han til Dagsavisen.

Slik beskriver han seg selv som spiller.

– Jeg er god på å utfordre én mot én og slå min mann, samtidig som jeg har et bra skudd og er glad i å skyte. Jeg vil si at jeg er en ganske allrounder når det kommer til det defensive, forteller Bengtsson.

Vil nå NM-finalen

Ny utfordringer var noe av det som trigget den svenske 29-åringen.

– Jeg har vært ganske mange år i Allsvenskan, og ville prøve noe nytt og dra utenlands. Det å hoppe på dette prosjektet blir bra, da trenerteamet virket som et veldig bra team som jeg ville jobbe med. Jeg følte dette var en plass hvor jeg kunne utvikle meg videre, og det er det jeg ønsker å gjøre. Vålerenga er Norges største lag og har en veldig fin arena å spille i, og det var også en del av grunnen til at jeg ville prøve meg i VIF, sier han.

Bengtsson sier også at målsettingen for sesongen var med på å trigge.

– Vi skal være oppe å kjempe, med en målsetting om å nå finalen i NM. Samtidig er det langt fram dit, så vi må jobbe sammen for å være best i mars-april, forteller svensken.

– Har egenskaper vi manglet

Sportssjef Anders Myrvold tror nysigneringen kan bidra til at Vålerenga kan være nettopp det.

– Christopher er en skøytesterk center som kan bære farten gjennom midtsonen, noe vi følte vi mangla litt i fjor i angrepsspillet. Vi har leita mye etter en sånn spiller, og de egenskapene vi manglet føler jeg vi har klart å finne i han, sier Myrvold til Dagsavisen og fortsetter:

– Vi har hatt mange på blokka, men så må du se hva slags personlighet og type spilleren er. Det at han er fra en storby som Stockholm spiller også inn, da han er vant til å bo i en storby og vant til at det er mye trykk og press. Han har alle ingrediensene som skal til for å lykkes, så må vi bare se om han klarer det. Han er tiltenkt å være en toppcenter og en offensiv spiller, så han skal få alle muligheter til å bidra her, forteller han.

Etter onsdagens pressekonferanse gikk Vålerenga på is for første gang denne sesongen.

