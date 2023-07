Ny løper klar for Vålerenga: - Ønsker å være en toppscorer

Etter en tredjeplass i serien og tap mot erkerival Storhamar i semifinalene i fjorårets sesong har det blitt gjort store endringer i Vålerenga-troppen. Sistemann inn på Jordal er en spiller som er godt kjent for det norske hockeypublikummet fra både RIngerike og Lillehammer.

Henrik Eriksson er det nyeste tilskuddet hos Vålerenga, og sier at det har vært en drøm om å få spille for VIF etter at han kom til Norge fra Sverige for å spille for Ringerike tilbake i 2019.

– Vålerenga er en av de mest anerkjente klubbene i Norge. For meg har det vært en målsetting å spille her helt siden jeg kom til Norge. Vålerenga er en stor klubb og hele Oslos lag, sier Eriksson.

27-åringen skaper en enda større bredde i et Vålerenga-laget, hvor det allerede er 12 løpere. Etter tiden i Lillehammer, dro han i fjor til Storbritannia og Belfast Giants hvor han ble britisk mester, seriemester og cupmester i den britiske ligaen (EIHL).

– Vist hva han er kapabel til

På Lillehammer-laget var han sammen med Nick Dineen og Martin Gran poengkongene for Lillehammer før laget ble brutt opp grunnet det økonomiske trøbbelet midtveis i fjorårets sesong. Før han dro til Nord-Irland og Belfast rakk han å notere seg for 30 poeng (14 mål og 16 assist) på de 29 kampene han fikk i Lillehammer-trøya.

– Jeg ønsker å være en toppscorer, og mener jeg har potensialet til å være helt der oppe blant de beste i ligaen. Med de gode spillerne rundt meg som jeg har her i Vålerenga tror jeg neste sesong blir veldig bra, sier Eriksson som beskriver seg selv som en skøytesterk spiller med god spilleforståelse.

Vålerenga-trener Fredrik Andersson er fornøyd med signeringen klubben har gjort.

– Vi trenger spillere som lager poeng i laget, og ønsker å bygge vårt spill med høy fart. Henrik viste i Lillehammer at han kan produsere mye poeng, og har veldig høy fart på skøytene. Derfor passer han veldig godt inn hos oss, sier Andersson og fortsetter:

– Vi har samtidig gjort en god research og vet at han har en god personlighet som vil passe godt inn i laget vårt, også utenfor isen. Det er også viktig for oss, så da han brått ble ledig på markedet var dette et enkelt valg å ta, forteller Vålerengas svenske hovedtrener.

Går offensiv ut

Sportssjef Anders Myrvold forklarer valget med å hente den nye løperen på følgende måte.

– Henrik er en spiller med veldig gode offensive kvaliteter, noe han viste sammen med rekkekameratene Nick Dineen og Martin Gran før de ble splittet. De tre var blant de beste rekkene i hele ligaen, og det viser hvilken klasse han har i seg. I tillegg til at han har offensive kvaliteter, er han en skøytesterk spiller som jeg tror passer rett inn i troppen og spillestilen til Fredrik, sier Myrvold til Dagsavisen.

Myrvold er ikke redd for å gå hardt ut før den kommende sesongen.

– Jeg mener vi har det beste backkorpset i ligaen, så det å få inn en målscorer til er helt perfekt for den kommende sesongen. Vi har en veldig god og bred tropp nå med forskjellig spisskompetanse i alle ledd, forteller Myrvold.

Eriksson har i første omgang signert en kontrakt for én sesong, og har samtidig søkt om norsk statsborgerskap som ventelig vil bli innfridd før 1. november slik at han ikke går på utenlandskvoten.

Vålerenga har første isøkt 2.august, før første seriekamp venter fredag 15.september hjemme mot Frisk Asker klokka 19.00.

