Usikker tid i vente for Manglerud Star: – Da må vi slå klubben konkurs

De gule og grønne fra Oslo øst har hatt ett trøblete siste halvår, der det hele startet med at de måtte fristille alle nord-amerikanske spillere for å kunne redde klubben. Dette førte til at klubben var i hardt vær blant annet hos TV 2s hockeyekspert Erik Follestad, som gikk hardt ut mot måten Manglerud Star drev på.

– Situasjonen Manglerud Star satt seg i, er nesten ikke til å tro. Dette hører fortiden til. Å signere masse spillere og trenere, for så å håpe og tro at inntektene skal komme, trodde jeg vi var ferdig med i denne ligaen, sa Follestad til TV2 i fjor høst.

Videre fikk alle spillerne lov til å bryte kontrakten om de fikk tilbud fra andre klubber, som gjorde at enkelte spillere valgte å forlate klubben. Deriblant Joachim Lunde Hermansen som dro til Oslo-rivalen Vålerenga.

Viktig måned for Manglerud Star

Manglerud Star er i likhet med mange andre klubber i norsk hockey en klubb som er splittet i to forskjellige organisasjoner. Det er en elite organisasjon som i Manglerud sitt tilfelle bare er A-laget, også er det en breddeorganisasjon der det er U20 og helt ned til hockeyskolen som er under. Det er organisert slik fordi det ikke skal gå ut over breddesatsningen om elitelaget sliter som Manglerud sitt A-lag har gjort de siste årene.

I slutten av august blir det bestemt hva slags lag som stiller i 2.divisjon da pucken droppes borte mot Skien 27.september.

– 29. august skal vi ha et årsmøte der det blir stemt over om det er et lag under elite-fanen som stiller i 2.divisjon eller om det er et lag som faller under bredden. Det er medlemmene i klubben som har dette i sine hender, og som skal stemme over dette, sier styreleder i Manglerud Star Ove Sundelius til Dagsavisen og fortsetter

– Om det skal vise seg at det blir et lag under bredde-avdelingen som stiller, betyr det at vi må slå Manglerud Star Elite konkurs. Da er det nemlig ingen inntektskilde til den organisasjonen, og da har vi ikke noe annet valg, opplyser han.

Mangler fortsatt én spillerlønning

Det jobbes på spreng for å øke inntektskildene til MS på kontoret i «Garasjen».

– Vi jobber nå med å få en større oversikt over inntektene til klubben. Vi er på bedringens vei, men vi mangler den siste spillerlønningen fra forrige sesong for at vi er à jour på den biten, forteller Sundelius.

Han innrømmer at dette er noe de ser alvorlig på.

– Det å betale spillerlønningen for spillerne som ga alt for oss i fjor er første prioritet om det blir klarsignal fra medlemmene i klubben på årsmøtet, opplyser styrelederen.

Sterkt lag

Det som skjer på årsmøtet, har imidlertid lite å si på hva slags lag som kommer til å stille i 2.divisjon til høsten.

– Det kommer til å være mye av det samme laget som er planlagt som kommer til å stille mot Skien da pucken droppes i september. Det eneste som er forskjellen er om spillerne representerer Manglerud Star Elite eller om de spiller for Manglerud Star bredde, forteller Sundelius.

Etter det Dagsavisen erfarer vil laget bestå av spillere med røtter fra Manglerud, men som har spilt i andre Fjordkraftliga-lag de siste par årene, og tidligere spillere som har lagt opp.

– Det er mange spillere som har lagt opp som signaliserer at de vil komme tilbake, men det er også spillere som fortsatt er aktive som kommer til å fortsette karrieren i klubben. Alle spillerne har én ting til felles, og det er at de har et glødende hjerte for Manglerud Star, avslutter Ove Sundelius.

Manglerud Star åpner 2.divisjon med kamp borte mot Skien 27.september

---

Manglerud Stars serieåpning i 2. divisjon

Skien-M/S 27.september

M/S-Skien 1.oktober

M/S-Tønsberg 8.oktober

Tønsberg-M/S 15.oktober

Kråkene Moss-M/S 19.okotber

---