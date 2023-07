Rosseli Olsen sliter tre måneder etter hodeskaden: – Fortsatt ikke helt bra

Landslagsspilleren har vært ute av spill siden han ble taklet i hodet i SHL-sluttspillet 27. mars. Hittil har ikke Rosseli Olsen deltatt på Frölundas sommertreninger.

– Det er fortsatt ikke helt bra, så enkelt er det. Dette er ikke noe man kan forsere fram, sier klubbens sportssjef Fredrik Sjöström til Göteborgs-Posten.

Han forteller at Rosseli Olsen har vært i Norge for å hvile siden han fikk hjernerystelsen. Smellen gjorde at han måtte stå over ishockey-VM i mai.

– Vi har valgt å la ham få være på hjemmebane fordi det er bra for ham. Han har vært nede hos oss et par ganger, og vårt medisinske team har tatt en titt på ham, men han har ikke vært med i den hverdagslige treningen, sier Sjöström og fortetter:

– Det er ekstremt frustrerende å kjenne at du vil ting, men så funker det ikke.

Mats Rosseli Olsen har vært i Frölunda siden han forlot Vålerenga tidlig i 2012.

