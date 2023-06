Jonas Oppøyen tar over VIF Hockey: - Vi er på opptur

Han er på plass i Jordal Amfi rett før seriestart 1. september, men torsdag ble han presentert som klubbens nye daglige leder.

– Dette er en stor utfordring og noe jeg gleder meg veldig til å jobbe med. Og jeg skal ikke blande meg borti det sportslige. Jeg er her for å sørge for en sunn og bærekraftig klubbøkonomi, sier Oppøyen til Dagsavisen.

Faglig ballast

Mange som hører om Vålerenga og økonomi har en sunn skepsis i bakhodet, men Oppøyen har den faglige ballasten på plass.

For parallelt med 15 års hockeykarriere i VIF har han tatt utdannelse innen økonomi og ledelse. Han er statsautorisert regnskapsfører og kommer fra leder av sitt eget selskap Opp Rengskap A/S.

Nå skal 32-åringen drifte en av landets største hockeyklubber som opplevde rekordstor publikumsvekst forrige sesong.

Men det sportslige skal hovedtrener Fredrik Andersson, assistent Mats Trygg og sportssjef Anders Myrvold ta seg av. Hovedtreneren ble ansatt i juni i fjor.

– Og dem har jeg full tillit til, så jeg skal ikke blande meg inn i deres vurderinger. Men jeg får jo personalansvaret for hele spillerstallen, støtteapparatet og de fem vi har her i administrasjonen, sier han.

Som spiller har Jonas Oppøyen over 500 kamper på øverste nivå for VIF. (Jon Olav Nesvold/NTB)

Siste kongepokal i 2009

Men Oppøyen har også tung, sportslig ballast.

I alt ble det fire seriegull og én NM-tittel på 466 seriekamper og 109 sluttspillkamper. Totalt bidro han med 89 mål og 125 assist på 15 sesonger. Han var med på å ta Vålerengas siste kongepokal i 2009.

I fjor måtte Oppøyen legge opp som følge av skadeproblemer. Nå er han glad for å være tilbake i hockeymiljøet igjen.

– Det er press i norsk økonomi, er det krevende å drive en hockeyklubb i dag?

– Det vet jeg foreløpig for lite om, men det er jo skremmende det som skjedde med Lillehammer og Manglerud Star sist sesong (sistnevnte mistet lisensen). Men vi har et helt annet utgangspunkt og jobben min blir å drive dette innen trygge rammer. Jeg føler at hele klubben er på en opptur, sier han.

Alene fra Oslo

Sist sesong var det tre Oslolag i eliteserien i ishockey. Men Grüner rykket med og Manglerud ble fratatt lisensen.

I kjølvannet av dette har VIF inngått en samarbeidsavtale med Grüner som betyrat spillere kan spille for begge klubber uten å melde overgang.

Oppøyen erstatter Jon Thore Thorstensen, som sa opp tidligere i juni. Thorstensen skal jobbe i VIF ut overgangsperioden som strekker seg til 1. september.

– Jonas ble et naturlig valg for oss. Vi har vært i dialog og har håpet på å få Jonas inn i administrasjonen, og når da det som skjedde, skjedde, ble det naturlig å spørre ham om han ville bli daglig leder, sier Tor Helge Eikeland, som nå overtar som ny styreleder i Vålerenga Isockey A/S.

PS. Vålerenga serieåpner hjemme mot Frisk Asker fredag 15. september. Første treningskamp spilles mot Stjernen i Jordal amfi 10. august.

