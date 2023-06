Vegas doblet ledelsen i Stanley Cup-finalen

Med det leder Vegas 2-0 i best av sju-serien etter å ha vunnet begge sine to første hjemmekamper. Nå venter to bortekamper i Florida.

Jonathan Marchessault og Brett Howden scoret begge to mål hver i mandagens knusende seier hjemme i gamblingbyen. Lagene har sammen scoret 16 mål så langt på de to kampene i Stanley Cup-finalen. Det har ikke skjedd på over 40 år. I 1982 scoret New York Islanders og Vancouver Canucks 21 mål på de to første kampene.

Vegas kom inn i NHL foran 2017/18-sesongen og spilte seg til en sensasjonell Stanley Cup-finale i sin første sesong. Der ble det 1-4-tap for Washington Capitals, men i år håper ridderne at de endelig kan juble. Panthers har heller aldri vunnet Stanley Cup før. De tapte finalen i 1996.

Neste kamp spilles i Miami natt til fredag norsk tid. Deretter er det kamp natt til søndag på samme sted.

[ Vegas Golden Knights tok første stikk i kampen om Stanley Cup-trofeet ]