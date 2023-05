Florida Panthers sikret seg plass i NHL-finalen

Finalen ble et faktum da de slo 4–3 Carolina Hurricanes i natt.

4–0 sammenlagt betyr at laget fra feriebyen har sikret seg seieren i best av sju-serien.

I første periode sørget Anthony Duclair og Matthew Tkachuk for at Panthers fikk en tidlig ledelse. 13 minutter inn i perioden fikk Hurricanes pucken i mål for første gang.

I andre periode utlignet Teuvo Teravainen for Hurricanes, men bare sju minutter etterpå tok Ryan Lomberg tilbake ledelsen for Panthers.

Det kunne lenge se ut til at kampen ville ende 3–2 til Panthers, men 16 minutter inn i tredje periode utlignet Jesper Fast for Hurricanes.

Bare fem sekunder før kampen er over fikk Tkachuk sin andre scoring for kvelden, og sender dermed Panthers til finalen.

Vegas Golden Knights trenger bare én seier til mot Dallas Stars for å sikre sin finalebillett.

