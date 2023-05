Svak midtperiode ødela for Norge: – Tjue bekmørke minutter

Etter den svært viktige seieren mot Slovenia tirsdag, kunne det norske laget senke skuldrene noe før møtet med Latvia.

Norge åpnet kampen best, men greide ikke å få uttelling for sjansene sine. Etter hvilen så Norge ut som et helt annet lag i negativ forstand, og Latvia satt to kjappe scoringer.

Ludvig Hoff utlignet mot slutten av midtperioden, men det endte til slutt med en populær hjemmeseier i Riga.

– Det er tjue bekmørke minutter, vi spiller så forferdelig dårlig. Vi gjør akkurat de feilene vi snakker om å unngå. Det var nærmere 5-0 enn 2-1, sa landslagssjef Tobias Johansson til Viaplay før tredje periode.

Norge åpnet VM med 3-4-tap etter straffer mot Kasakhstan og 0-3 mot Sveits. Etter 1-0-seieren over Slovenia står de med fire poeng etter fire kamper.

Norge møter Tsjekkia, Canada og Slovakia i de tre siste kampene i gruppespillet. Neste kamp er mot Tsjekkia lørdag.

Åpnet godt

Norge åpnet godt og spilte seg til flere muligheter i innledningen. Latvia fortsatte å slurve, men Johanssons menn greide ikke å utnytte mulighetene de fikk. Likevel kunne landslagssjefen være fornøyd med lagets innsats på vei inn i garderoben.

– Det har vært den beste perioden Norge har spilt i dette verdensmesterskapet 2023, det er det ingen tvil om, sa Viaplay-kommentator Jørgen Klem.

Pausen gjorde underverker for hjemmelaget som så helt annerledes ut etter hvilen. Rodrigo Abols scoret kampens første fire minutter inn i perioden i overtallsspill, før Toms Andersons doblet like etter.

Redusering

Norge slet stort, men holdt unna og fikk inn en redusering med fem minutter igjen av midtperioden. Målet kom på Norges eneste skudd i perioden.

Hoff fikk med seg pucken fra egen banehalvdel og skapte en to-mot-en-situasjon. Hoff hadde med seg Petter Vesterheim, men valgte å skyte selv. Det gjorde han lurt i da pucken fløy inn i nettmaskene til 1-2.

I siste periode greide ikke Norge å få utligningen sin og endte opp med nederlag.





(©NTB)