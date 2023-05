Norge rotet bort poeng mot Kasakhstan i hockey-VM – tapte på straffslag

Michael Haga scoret to mål, Ole Julian Bjørgvik-Holm ett for Norge, som ledet både 2-0 og 3-1 underveis i kampen.

Tobias Johansson, som ledet Norge for første gang i et VM, hadde også ti debutanter med seg. Det er ventet at de norske isbjørnene skal få det tøft med å forsvare plassen blant de beste.

Norge kjørte over motstanderen i første del av åpningsperioden og ledet 2-1 ved pause etter å ha vunnet skuddstatistikken 12-4.

Michael Haga gjorde 1-0 i overtallsspill, mens Ole Julian Bjørgvik-Holm gjorde 2-0 før det var spilt ti minutter av kampen. Så slapp nordmennene Kasakhstan inn i kampen igjen, da Maxim Mukhametov reduserte mot slutten av perioden.

Slo til igjen

I midtperioden økte nordmennene til 3-1. Også denne gangen var Haga sistemann på pucken i et overtallsspill.

Rekken med brødreparet Håvard og Eirik Salsten sammen med Ludvig Hoff var et friskt innslag i det norske laget.

Kasakhstan reduserte til 2-3 i et overtallsspill etter at Norge pådro seg en unødvendig utvisning i offensiv sone.

Den tredje perioden ble mer jevnspilt enn de to første. Sondre Olsen og Håvard Salsten hadde hver sin store mulighet til å øke ledelsen.

Utlignet

Etter nok en unødvendig utvisning i offensiv sone ble det undertall. Kasakhstanerne utnyttet overtallet til å utligne til 3-3 ved Nikita Mikhailis. Samme mann hadde for øvrig to stolpetreff i midtperioden.

Thomas Olsen hadde et stolpetreff i et norsk overtall like etterpå, mens Olden bommet for åpent mål.

Ekstratiden i fem minutters spill med tre mot tre endte uten mål, og kampen ble avgjort på straffer. Der var Kasakhstan best.

