Karterud forlenger: – Drømmen er å hente hjem kongepokalen til Jordal

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Neste sesong er det 15 år siden Vålerenga sist vant kongepokalen. Den gang var Jørgen Karterud 15 år, og spilte sine første kamper for U17-laget. Siden den gang har det vært en drøm å bringe NM-gullet tilbake til Jordal, og den drømmen bærer han med seg videre med en nysignert toårskontrakt.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha signert for to nye år, og er supermotivert for de neste sesongene med Vålerenga. Det er her jeg er født og oppvokst, og hører hjemme. Jeg har tilbragt store deler av livet mitt i Vålerenga, og det hadde vært en drøm å bringe kongepokalen hjem til Jordal, sier Karterud til Dagsavisen.

Skuffelsen lå et par uker

29-åringen avsluttet årets sesong knallsterkt, etter at han var fem måneder ute med en albueskade. Den formen og motivasjonen har han nå tatt med seg inn i barmarkssesongen.

– Jeg følte at jeg var i skikkelig bra form, og at jeg fikk vist hva jeg er god for. Det var ikke lett å være fem måneder på sidelinja forrige sesong, men jeg er stolt og fornøyd med at jeg kom tilbake og leverte så bra med oddsen mot meg. Nå gjelder det bare å ta vare på den formen, bygge videre på prestasjonene, utvikle seg og bli enda mer stabil inn mot neste sesong, sier Karterud.

Løperen sier at det gikk noen uker før skuffelsen la seg, og motivasjonen for den nye sesongen kom for fullt.

– Etter at man ryker ut av et sluttspill blir man litt mentalt utladet. Du er på hele tiden, og tenker hockey 24 timer i døgnet, og når du ikke lykkes er det veldig skuffende. Da trenger du litt tid på å få summet deg, og da er det ikke alltid like gøy å gyve løs på en ny barmarkssesong med mye løping og styrketrening. Men det tar ikke lang tid med gutta før den motivasjonen kommer tilbake med fornyet glød, forteller han.

Jørgen Karterud var i storform for Vålerenga mot slutten av sesongen, etter at han kom tilbake fra skade. (Oskar Wikestad)

Ikke bra nok, men mye bra

Med sesongen godt bak seg oppsummerer «Karta» Vålerengas 2022/2023-sesong som «ikke bra nok, men likevel ikke helt krise eller skandale heller.»

– Som Vålerenga-spiller kan du aldri være fornøyd når sesongen ender med en tredjeplass i ligaen, og at du ryker i semifinalen i sluttspillet. Sånn sett er det lett å si at sesongen ikke var bra nok, men samtidig synes jeg det var veldig positivt å få inn Fredrik (Andersson, trener). Før sesongen var det mye uro, uten trenerteam og sportslig apparat, men gjennom sesongen har det vært mye positivt. Toppnivået vårt på isen var veldig bra, vi satte ny publikumsrekord, og organisasjonen blir stadig bedre, sier Karterud.

Han mener det er detaljer over hele fjøla som gjør at Vålerenga endte med å ryke ut.

– Jeg synes vi hadde et knallbra lag i år, og at vi kunne gått hele veien med fullklaff. Vi hadde en god norsk stamme, men bommet kanskje på en utlendig eller to. Det går mye på marginer, og det ble kanskje litt for mye rovdrift på enkelte spillere. Vi kunne kanskje også hatt enda mer spisskompetanse blant utlendingene som kunne bikket det vår vei, men alt i alt er det knalltøft å vinne sluttspillet, erkjenner løperen.

Leder sosialkomiteen

Han mener det står respekt av det Stavanger Oilers har bygd opp, men at de også i år viste at det ikke er umulig å vippe dem av tronen. Det er selvfølgelig målet gjennom det laget VIF bygger til neste sesong.

– Det er alltid like trist og kjedelig når du ser gode kamerater som Filip (Lalande) og Villiam (Strøm) drar videre. Både på et personlig plan, men også fordi de har vært kontinuitetsbærere og vært med på å legge lista i treningshverdagen. Det blir opp til oss som er igjen å vise hvilke krav det stilles for å spille i Vålerenga for dem som kommer inn. Det er ingen dans på roser, da folk forventer mye og det er mye press, sier Karterud.

For Karterud hviler det også litt ekstra ansvar på å ønske nykommerne velkommen, da 29-åringen leder Vålerengas sosialkomité.

– I en garderobe har du kapteinen og assisterende kapteiner, men over dem igjen står lederen for sosialkomiteen. Han er øverst på rangstigen, og skal sørge for at laget har det bra. Det er ikke like luksus for oss som for fotballaget som kan dra flere uker til Marbella, men det handler om å gjøre sosiale ting sammen utenfor hockeyen. Om det er å ta en runde golf, spille dart, spise en god middag, ta en kaffe i byen eller hva det måtte være, forteller Karterud.

Golf med Hovland: – Alltid i sesong

Og golf blir det i hvert fall på Karterud nå som hockeysesongen er over.

– Jeg har ikke bestilt meg noe ferie til utlandet enda, men skal spille noen golfturneringer i sommer. Jeg skal blant annet være med på den Hovland-turneringen på Miklagard, så jeg må legge meg i hardtrening til den også snart. Jeg er alltid i sesong vet du. Enten er det hockey, eller så er det golf. Selv om de andre gutta nå er i off-season, er jeg egentlig midt i golf-sesongen, sier Karterud og ler.

– Jeg vil vel se på det som ganske umulig å slå Viktor, men det kan være godt for han også å få skravla litt og ikke bare være seriøs hele tiden. Det blir en knallhardt helg for han det med oss hockeyspillerne, så etter den økta regner jeg med han får en stigende kurve og kan dra inn noen PGA-seiere, legger han til.

Utover det trives han godt hjemme i Oslo.

– Egentreningen må opprettholdes, men det kan jo hende det blir en liten langhelg hit eller dit. Så blir det sikkert å få med seg noen konserter i Oslo eller i nærheten. Oslo er en fantastisk by på sommeren, så jeg har egentlig ingen store planer, sier Karterud som nå tar fatt på nok en sesong i Vålerenga-drakta.

Utskiftninger i Vålerenga

Inn: Gabriel Koch, Daniel Bøen Rokseth, Benjamin Byrkjeland.

Ut: Tobias Lindström, Darien Craighead, Villiam Strøm, Andreas Martinsen, Filip Lalande, Justin Hamonic, Joachim Lunde Hermansen, Mitch Gillam.

Troppen:

Keeper: Tobias Breivold.

Backer: Kalle Ekelund, Mark Auk, Stefan Espeland, Daniel Bøen Rokseth, Gabriel Koch, Tommi Taimi, Stian Solberg.

Løpere: Benjamin Byrkjeland, Magnus Brekke Henriksen, Thomas Olsen, Rasmus Ahlholm, Martin Røymark, Mika Partanen, Jørgen Karterud, Mathis Olimb, Sebastian Johansen, Sander Thoresen, Pontus Finstad, Didrik Nøkleby Svendsen.

