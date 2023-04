Johansen ny Frisk Asker-trener: – Best organisert ved siden av Oilers

Veteranen ble presentert på en pressekonferanse torsdag.

Frisk-ledelsen skal ha plukket Johansen fra et svært stort felt av kandidater til den ledige trenerjobben. Sportssjef Vidar Wolf opplyser at 63 personer søkte jobben.

På listen var det navn fra både Norge, Sverige, europeiske land og Nord-Amerika. I Frisk ønsket man seg imidlertid en svensk eller norsk trener.

– Vi har endt på en person vi tror er det vi har sett etter i Frisk, sa Wold.

Lang ønskeliste

Kravene til den nye treneren er mange.

– Vi ønsket en trener som har internasjonal erfaring, kjenner norsk ishockey, har en tydelig lederstil, har en tydelig identitet på hvordan man skal spille og en som kjenner denne klubbens verdier, sa Wold.

– Vi sitter her nå med en trener vi tror kan oppfylle alle disse punktene. Det er viktig å slå tilbake etter en sesong vi ikke er fornøyd med, la han til.

For Johansen var det aldri tvil om at han ønsket jobben.

– Dette var enkelt. Frisk er en klubb som tenker langsiktig. De har en bra organisasjon, et bra styre og gode rammebetingelser for å skape noe, sa han.

– System i sysakene

Veteranen har signert en toårskontrakt til å begynne med.

– Det er mye bra spillere her og absolutt mulighet til å få til noe. Jeg mener Frisk er den klubben ved siden av Oilers som er best organisert. Det trigger meg, etter på ha vært i noen klubber der det ikke har vært like mye system i sysakene, sa Johansen.

Han har en spillerfortid i blant annet Vålerenga og Sparta. Som trener har ringreven i flere perioder vært i Vålerenga.

Han var også norsk landslagssjef i hele 16 år.

Forrige sesong var han trener i Manglerud Star.

