Zuccarello og Wild med NHL-kamper i Globen

Det er kampene mot Ottawa Senators og Toronto Maple Leafs 18. og 19. november som skal spilles i Avicii Arena som svenske Globen er døpt om til.

Som relativt fersk NHL-spiller for New York Rangers spilte Mats Zuccarello to kamper mot Los Angeles Kings og Anaheim Ducks i Globen i oktober 2011.

Den norske hockeystjernen er for tiden opptatt med NHL-sluttspillet og møter Dallas Stars borte i den sjette kampen. Stars leder 3-2 sammenlagt i best av sju kamper.

