Tobias Lindström klar for Frisk Asker: – Bra å få avklart dette raskt

Lindström har både norsk og svensk statsborgerskap og har spilt over 50 kamper for det norske landslaget. Frisk Asker melder at Lindström er tilbudt en toårskontrakt.

Etter ti sesonger i Vålerenga fikk han ikke fornyet kontrakten etter årets sluttspill. Han var lagets beste poengplukker denne sesongen.

– Det føles veldig bra å få avklart dette ganske raskt og på en profesjonell måte. Jeg gleder meg veldig til det som kommer, sier han til TV 2.

Klubbens sportssjef Vidar Wold er godt fornøyd med signeringen av veteranen.

– Signeringen av Tobias er helt i tråd med det vi har sett etter. Han er omtalt som en tydelig og god leder, som setter krav til seg selv og de rundt han. Da det ble aktuelt å signere Lindström, fikk vi svært gode tilbakemeldinger på han som person, og hvilken betydning han har hatt for garderobekulturen der han har vært, sier Wold.

