Oilers vant dramatisk finalethriller og tok sin niende NM-tittel: – Vi er vinnere

Dermed endte den intense og jevne finaleserien 4-3 i favør Oilers.

– Dette er kanskje det beste gullet jeg noen gang har tatt. Vi lå under i kamper og ingen hadde trua på oss. Dette sier noe om hva som bor i laget vårt. Vi er vinnere. Denne seieren var ekstra god, sa Oilers-profilen Tommy Kristiansen til TV 2 da avgjørelsen hadde falt.

I Storhamar-leiren var skuffelsen stor.

– Det er smertefullt å stå her ute nå. Det føles enda vondere i år enn da vi tapte for dem i fjor. Jeg er litt tom for ord, sa Storhamar-veteranen Patrick Thoresen.

Stavanger-klubben forsvarte således NM-tittelen fra i fjor og kunne feire triumfen foran ekstatiske hjemmesupportere i egen lekegrind.

Med ni pokaler er Oilers alene på annenplass på statistikken over norske klubber med flest NM-titler. Kun Vålerenga ligger foran med formidable 26.

I mandagens finaledrama i Stavanger ble Martin Lefevbre og Colton Beck målscorere og tungen på vektskåla. Storhamar må på sin side fortsette jakten på NM-tittel nummer åtte.

Fartsfylt åpning

En forrykende intens og fartsfylt åpningsperiode endte målløs, men det manglet ikke på muligheter. Både Storhamar og Oilers viste muskler i motstanderens sone og kom til kvalifiserte avslutninger.

– Lagene føler hverandre litt på tennene. Det er åpenbart nerver på begge sider. Her er det vinneren som tar det hele, sa Oilers-profilen Rob Bordson til TV 2 foran midtperioden.

Der ble det uttelling og jubel nettopp for vertene. Drøye sju minutter var spilt da hjemmelaget fikk en spillvending og Dan Kissel spilte fram Martin Lefevbre på full fart inn i Storhamars sone. Den smarte avslutningen som fulgte klarte ikke Storhamar-målvakt Trym Gran å avverge.

Dermed tok det fullstendig fyr på tribunene i Stavanger.

Beck doblet

Stemningen ble ikke dårligere da Colton Beck doblet ledelsen seks minutter før andre pause. Storhamar-spiller Andreas Øksnes klarte ikke klarere pucken ut av egen sone, men måtte i stedet se at Beck fikk en avslutningsmulighet etter at pucken hadde vært innom Nick Dineen.

Avslutningen som fulgte klarte ikke målvakt Gran å stanse. Storhamars sisteskanse så en smule overrumplet ut over det kjappe skuddet fra målscorer Beck.

Plutselig så oppgaven usedvanlig vrien ut for gjestene fra Hamar.

– Nå må vi bare gjøre det enkelt. Være aggressive og smarte, sa målscorer Lefevbre til TV 2 etter den fenomenale midtperioden signert hjemmelaget.

Måtte jage

Storhamar hadde lite å tape i periode nummer tre og måtte jage scoring. Gjestene kom til flere brukbare sjanser i overtallsspill, men uttellingen uteble.

Etter halvspilt periode satte Peter Quenneville gjestene i en vrien situasjon da han pådro seg matchstraff for å ha taklet Oilers-målscorer Colton Beck hardt. Dommerne vurderte situasjonen lenge og endte opp med at Quenneville traff Becks hode.

Dermed fikk bortelaget fem minutter i undertall. Det gjorde oppgaven med å snu oppgjøret ekstra vanskelig.

Oilers klarte ikke å utnytte det lange overtallet til å punktere kampen, men det spilte liten rolle. Storhamar-jakten i Stavanger endte resultatløst. På tampen satte Colton Beck inn 3-0 i åpent mål.

