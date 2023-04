Bakke Olsen ble Storhamar-helt mot Oilers – kan avgjøre NM-finalen lørdag

Seieren gir 3-2 sammenlagt i best av sju-serien. Det betyr at avgjørelsen kan falle på Hamar lørdag. Oilers gjorde det spennende med en redusering i siste periode, men Eskild Bakke Olsen scoret to ganger.

– Jeg synes vi spiller solid hele kampen. Vi slipper til lite, sa Olsen til TV 2.

– To mål er sjelden vare for Bakke O., sa han.

Sverre Rønningen satte inn 1-0 etter at tre minutter var spilt i den første perioden. Det var hans første mål for Storhamar.

David Booth la på til 2-0 i 2. periode med et knallhardt skudd i overtall. Den 38 år gamle amerikaneren står med tre mål så langt i finaleserien.

– Det er et vanvittig håndleddsskudd. Det er omtrent ikke mulig å se den på reprisen, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

André Strandborg reduserte tidlig i tredje periode og ga hjemmelaget et håp om å snu det. Oilers presset på, men Trym Gran var solid i Storhamar-buret. Så roet Olsen nervene til hamarsingene med sin 3-1-scoring i overtall. Olsen fikk sitt andre mål to minutter før slutt og sørget for at et stort antall hjemmefans forlot stadion.

– Det føles ikke godt, sa en ordknapp Daniel Kissel etter nederlaget.

– Nå må vi vinne der (Hamar). Det er ikke noe annet valg, la han til.

Storhamar kom best i gang i finaleserien med seier i de to første kampene før Oilers reduserte to ganger til 2-2.

Hvis Oilers slår Storhamar lørdag, blir det en sjuende og avgjørende kamp i Stavanger til mandag.

[ «Shampo» skatteflykter til Sveits: – Lyst til å gjøre noe nytt ]