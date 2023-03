Nytt tap for VIF. Hvordan vinne på Hamar?

Dette var tredje kamp av sju mulige semifinaler og utfordringen står der fortsatt for VIF:

Hvordan vinne på Hamar?

For det må skje minst en gang for at laget skal nå finalen mot det som ser ut til å bli Stavanger Oilers. For fire av de sju semifinalene spilles ved Mjøsa.

– Vi må bare stå på videre. Det har vært jevne kamper her oppe også, sier VIF-trener Fredrik Andersson, som var frustrert over mange dommeravgjørelser denne kvelden.

- Men Storhamar var mest aggressive og vant fortjent, sa han til TV2.

Satset på sjokkstart

Torsdag prøvde Vålerenga å sjokkåpne ved å sette alt inn i duellene fra start og tilrive seg initiativet. Det lyktes de med i et par minutter for Storamar klarte å svare.

Storhamar-trener Petter Thoresen var klar etter tapet på Jordal sist at laget ikke var på fra start.

Og disse kampene handler veldig mye om duellkraft og utholdenhet. De som vil se finspill må møte opp vd andre anledninger.

Begge lag hadde stolpeskudd i den første perioden, men nærmest var Storhamar rett før første pause da de i overtall fikk pucken mot nærmest åpent mål, men den smalt i stanga før den la seg i ro under VIF-keeper Mitchell Gillam. Med hauger av folk over seg.

[ VIF-backene: - Vi er best fem mot fem ]

Jubileumsscoring

– Vi prøvde å trøkke på fra start, men de vil jo vinne disse kampene de også. Så da ble det utjevnet, sa Andreas Martinsen til TV2 etter de første 20 minuttene.

Publikum hadde knapt rukket å finne plassene til neste periode før hjemmelaget hadde tatt ledelsen.

Og det var selvsagt Hamars store sønn Patrick Thoresen som scoret kveldens første mål, en scoring som var Storhamars scoring nummer 1000 i sluttspill.

Da skjønner man at de har vært med en stund. Bare disse to lagene har jo møttes 89 ganger i sluttspill.

Det var selvsagt helt symbolsk riktig at det var Patrick Thoresen som fikk satt scoringen, men den kom dessverre som en ren gavepakke fra VIF-forsvaret.

Stefan Espeland slurvet med en backhands-pasning, Thoresen fikk snappet pucken midt foran mål og håndledd-skuddet var helt presist.

- Men vi har ikke spilt på vårt beste i noen av disse tre kampene. Vi kan bedre enn dette, sier Patrick Thoresen til TV2.

[ Slik gikk det i første kampen på Hamar ]

Farlig ledelse?

Dette var en energiboost for hjemmelaget og fem minutter senere var ledelsen doblet.

Det målet skal krediteres Jacob Berglund alene. Han tok pucken bak VIFs mål og fikk tråklet seg forbi to mann før han satte pucken bak Gillam.

Det var Berglunds første scoring mot Vålerenga denne sesongen, og den kom vel passe beleilig.

Men kanskje 2-0-ledelse er like farlig i ishockey som i fotball.

Kanskje Storhamar slapp litt på gassen? Mer skal ikke til for å snu et kampbilde.

Vålerenga fikk ny energi, Andreas Martinsen banket inn reduseringen og laget fulgte opp med heftig trykk i sluttminuttene av midtperioden.

De fikk også en overtallsmulighet til minuttet før pause. De mange avslutningene gjorde at VIF vant skuddstatistikken 12–8 i denne perioden.

Det var noe å ta med seg inn i hvilen.

Tett og tøft

Overtallet fortsatte i startminuttet av den siste, men Storhamar sto imot.

Og da Vålerengas Tommi Taimi måtte ut til soning var kampen millimeter fra å bli avgjort. I et hektisk overtallsspill fikk Jacob Berglund slengt av gårde et skudd som smalt i tverrliggeren og ut.

Publikum i amfiet var litt avventende, de så at denne kampen kunne ende begge veier. Storhamar vasket fram et par utrolige sjanser som de misbrukte.

På motsatt side fikk Jørgen Karterud en dobbeltsjanse tre minutter før slutt, men Storhamar-keeper Trym Gran var med på begge.

VIF tok ut keeper og situasjonen var helt identisk som i den første kampen. Og da Storhamar fikk utvisning rett før slutt spilte VIF 6 mot 4 det siste minuttet. Men heller ikke det ga uttelling.

Neste kamp spilles i Jordal Amfi lørdag.

PS. Dette var som nevnt 89. gang disse to lagene møttes i sluttspill. Og det har vært like jevnt som de tre første møtene til nå. Storhamar har med kveldens seier 44 seire mot Vålerengas 45. Og skuddstatistikken i denne kampen endte 24-24...

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!





---

FAKTA

NM-sluttspill menn, tredje semifinale torsdag:

Storhamar – Vålerenga 2–1 (0-0, 2-1,0-0). 2-1 i kamper.

CC-Amfi, Hamar: 6200 tilskuere.

2. periode: 1–0 Patrick Thoresen (20.55), 2–0 Jacob Berglund (31.54), 2–1 Andreas Martinsen (35.42)