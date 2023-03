Lørenskog slo Grüner i eliteseriekvalifiseringen

Grüner ledet 2-0, men før siste periode sto det 2-2 på resultattavla. Lørenskog scoret ytterligere to mål i siste periode, mens Grüner kun scoret ett. Lørenskog tok dermed tre poeng og ligger på 2.-plass foran Grüner.

Comet Halden gikk også seirende ut av kampen mot eliteserielaget Ringerike. Avgjørelsen falt på straffeslag etter at selve kampen endte 1-1.

Dermed tok laget fra Halden sine to første poeng, mens Ringerike topper tabellen med fire. Det er med andre ord svært jevnt etter to av seks runder av eliteseriekvalifiseringen, der samtlige lag skal møte hverandre to ganger.

[ Trygg og Hansen om framtida i MS: – Jeg tror alle er litt spente på fortsettelsen ]