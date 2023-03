VIFs Røymark utestengt i to kamper etter stygg takling

Dermed ryker kveldens tredje kvartfinalekamp i Jordal og torsdagens fjerde oppgjør i Asker for Vålerenga-kapteinen. Vålerenga leder 2-0 etter de to første kampene i best av sju-serien.

«Taklingen utføres med moderat kraft, og treffpunktet vurderes til å være motspillers hode. Når han i denne situasjonen velger å søke en takling, er det en takling han må bære ansvaret for.», står det i rapporten fra disiplinærutvalget i Norges Ishockeyforbund.

«Taklinger som dette utsetter motspiller for stor skaderisiko og er uønsket i ishockey», heter det videre.

Frisk Askers fysioterapeut Kristoffer Torgersen opplyser til Budstikka at Wasenden har pådratt seg en hjernerystelse, og at han ikke er klar til å spille den tredje kampen.