Vålerenga malte Frisk Asker i stykker i ny seier: – De henger på knærne

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Da Tobias Lindström fikk matchstraff i en snål midtperiode begynte man å lure på om dette ikke var Vålerengas kveld. Straffen var det svært få som skjønte noe av. Han ble utvist for en nakketakling på Frisk-keeperen, men det hele skjedde svært fort, og Lindström ble dyttet bakfra av Alexander Bonsaksen, og Nicklas Dahlberg var også utenfor sin egen målsone.

Lindström måtte uansett i dusjen, selv etter en videosjekk. Kanskje spilte de for Lindström i den siste perioden, Vålerenga. For det var helt uaktuelt for de kongeblå å gå en smell i kveld. Fem mål på snaue seks minutter i begynnelsen av siste periode viste hvem som er sjefen lagene imellom.

Lindström og Karterud hyller laget

– Det spørs om jeg får spille neste kamp. I dag er laget bedre uten meg. Gutta løser den siste perioden med bravur, sier Tobias Lindström til Dagsavisen med et smil om munnen før han fortsetter om tankene han har rundt sin egen matchstraff.

– Jeg har aldri opplevd at noen har fått en slik type straff for det der. Jeg treffer absolutt Dahlberg, men det er trangt rundt i målgården og han kommer i tillegg ut. Jeg kan kjøpe en tominutter for den, men fem minutter, det skjønner jeg ikke, sier Lindström.

Jørgen Karterud trekker fram bredden i troppen og mentaliteten i laget som grunnen til at Vålerenga kom tilbake i den siste perioden. De scoret altså fem mål på kort tid og tok fullstendig knekken på et Frisk Asker som egentlig hadde fått kampen inn i sitt spor.

– Vi visste at det ville åpne seg til slutt, selv etter alle utvisningene i midtperioden. Vi mistet Lindström som er en viktig spiller for oss, og Røymark er suspendert, men vi har fått tilbake Thomas Olsen, som spiller en meget god kamp. Vi viser at vi har en god bredde i troppen. Vi spiller noe svakt i første, men så er vi jævlig gode i midtperioden, før kampen står og vipper litt. Men vi snakker om å investere i kampene, og bygge på de gode fasene våre. Vi spiller en veldig god midtperiode selv om vi ikke scorer, og investerer i det. Til slutt henger dem på knærne og vi måtte bare ha tålmodighet, sier en stolt Karterud til Dagsavisen.

Han rakk også å bli tomålsscorer, akkurat slik som på torsdag.

– Alltid deilig å få med seg noen scoringer, blinker han.

Røymark ute, Thomas Olsen tilbake

Nå har Vålerenga fire matchballer til å avgjøre denne kvartfinaleserien. Første mulighet er allerede på torsdag, i Varner Arena. Blir det tap er lørdag 16:00 i Jordal Amfi en passende anledning.

– Det er klart vi ønsker å få dette ferdig så fort som mulig. Men den fjerde seieren har vist seg vanskelig tidligere. Nå er det blanke ark på torsdag, sier Karterud.

Han er tilbake fra skade og det passer ekstra bra for Vålerenga etter nyheten om at Martin Røymark er utestengt i to kamper for taklingen på Emil Wasenden i søndagens kamp. Olsen gikk rett inn i Røymarks plass i førsterekka, men som han sier til Jensen ga ikke det noen umiddelbar effekt i Vålerengas spill. Faktisk ble Olsen sendt i utvisningsboksen etter bare 12 sekunder spilt. Overtenning?

– Vi starter dårlig, sier Thomas Olsen til Glenn Jensen og VIF-hockey TV etter første periode.

Det ga Frisk Asker sjansen i overtall med en gang og kanskje som en effekt var de også det førende laget innledningsvis. Gjestene spilte fysisk hardt og var aggressive på skøytene. Det var lite spill i de offensive sonene og få skudd og sjanser. Overtallet i starten hadde Vålerenga få problemer med. Men halvveis i perioden kom det et nytt powerplay til Frisk Asker og denne gangen traff de med en styring like foran Mitch Gillam.

Etter kalddusjen våknet Vålerenga.

– Vi blir bedre etter hvert i perioden, sier Thomas Olsen. Nå var det Frisk Asker som pådro seg minutter i boksen og Vålerenga utlignet i overtall. Tommi Taimi fyrte løs fra fire meter. Heldigvis sto ingen i veien for det skuddet, det var nemlig knallhardt.

Lindström sendt i dusjen

Taimi måtte ta en tidlig dusj etter å ha fått en smell i håndleddet inne ved vantet, han kom tilbake før det igjen skjedde senere i mellomperioden! Det var bare en av mange merkelige hendelser, og avgjørelser, i perioden. Vålerenga kjørte kampen i 15 minutter, omtrent alle i offensiv sone, fem mot fem, fem mot fire og fire mot tre. Hele hallen bare ventet på nettsus, Frisk-spillerne virket frustrerte, men Vålerenga ble for omstendelige og upresise i de avgjørende involveringene. Skuddene satt dårlig.

Og så kom vendepunktet. Tobias Lindström fikk en dytt i ryggen og dundret gjennom Frisk-keeper Nicklas Dahlberg som tok seg til hodet. Lindström fikk først en tominutter for interference, men etter en videosjekk gjorde dommerne om straffen til matchstraff. En merkelig avgjørelse da Lindström ikke kunne hindret sammenstøtet, i tillegg til at Dahlberg var utenfor målgården sin. At dommerteamet kom fram til denne beslutningen etter videosjekk gjør det hele enda mer merkelig. Dette kom i tillegg på toppen av en rekke diskutable avgjørelser, eller fravær av avgjørelsen. Det så ut som en rekke utvisninger ble oversett, begge veier.

Andreas Martinsen fikk også en tominutters utvisning i ettermælet av situasjonen og dermed var Vålerenga i undertall tre mot fem. Frisk grep muligheten og tok ledelsen for andre gang i kveld. Scenen var satt for en meget viktig siste periode.

Forløsende minutter

Ut fra garderoben kom det et Vålerenga som hadde bestemt seg for å utnytte det overtallet de startet de siste 20 minuttene med. Hampus Gustavsson ble nemlig utvist i sluttsekundene av midtperioden. Denne gangen satt kombinasjonene og det var trafikk foran mål. Rasmus Ahlholm styrte pucken til side for Nicklas Dahlberg.

Da var vi igjen like langt, men det varte ikke lenge. Dahlberg fanget ikke pucken skikkelig på skuddet til Kalle Ekelund, Filip Lalande kastet seg fram og satt inn kveldens første Vålerenga-ledelse. Et mektig jubelbrøl runget ut over Jordal Amfi. Vålerenga hadde en vårbris i ryggen som viste seg meget fruktbar. Pontus Finstad meldte seg på, han hadde ikke vært like delaktig som vanlig denne kvelden, men her markerte han seg. Rett foran mål fra meter sendte han pucken rett i garnet.

Frisk Asker var rystet, byttet keeper og ble slurvete i spillet. Vålerenga straffet dem hardt. Thomas Olsen kom nedover høyreflanken og serverte Jørgen Karterud. Mannen med kveldens VIF-gullhjelm var sikkerheten selv og fortsetter med å score i hver sluttspillkamp.

– Vi spiller med selvtillit om dagen og evner å ha tålmodighet dypt inn i kampene. Vi har en sterk moral i laget om dagen, sier Karterud.

Vålerenga scoret altså fem ganger på litt over seks minutter. Det tok selvfølgelig knekken på Frisk Asker, de gjenværende minuttene ble en transportetappe. Men det var fortsatt mye tid til å pynte på resultatet. Karterud kopierte seg selv fra seieren i Varner arena og ble tomålsscorer seks minutter før slutt.

