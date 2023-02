Manglerud Star jaktes av Ringerike – Grüner slapp inn tosifret igjen

Frisk Asker, som er avkjørt i kampen om medaljer, røk med 2-6 borte mot Ringerike. Laget fra Hønefoss kjemper med MS om den siste sluttspillplassen og er fire poeng bak med seks poeng å spille om.

Johnny Cornell gjorde 1-0 før Felix Girard utlignet. To mål fra Leonids Rimjans ble til 3-1 etter en periode. Reid Petryk økte til 4-1 i midtperioden, mens Kenneth Gulbrandsen satte 5-1. Esbjørn Vold reduserte til 2-5 tidlig i tredje periode. Cornell avsluttet med å gjøre sitt annet mål til 6-2.

Manglerud Star skapte få problemer for Storhamar. Kaptein Patrick Thoresen sendte Storhamar i ledelsen i 1. periode. Mål fra Jakub Kindl og Jacob Lundell Noer ble til 3-0 etter to perioder.

Jacob Berglund fastsatte sluttresultatet til 4-0 og en god Trym Gran i Storhamar-målet kunne holde nullen nok gang.

Kalassifre

Stjernen, som kjemper om å ta fjerdeplassen for å få hjemmebanefordel i kvartfinalen, slo bunnlaget Grüner med hele 10-1 torsdag. Austin Cangelosi gjorde 1-0, mens Håkon Stormli økte til 2-0 i annen periode.

Nicolai Eliesen reduserte for Grüner før Stian Nystuen, Cangelosi og Douglas Byrkjeland ordnet 5-1. Alex Dostie gjorde 6-1 før midtperioden var over.

Nystuen satte sitt andre mål til 7-1 før Ole Einar Engeland Andersen ordnet 9-1 med to kjappe scoringer. John Pinninich sto bak 10-1-målet.

Tett i toppen

Både Oilers og Storhamar vant, og dermed er det fortsatt bare ett poeng mellom lagene med to runder igjen av årets grunnspill i eliteserien. Stavanger har derimot et litt lettere program igjen enn Storhamar.

Spartas seier over Vålerenga sendte dem opp på tredjeplassen med fire poeng opp til toppen. Også Vålerenga har fire poeng opp.

I kampen mellom Stavanger og Lillehammer var det kun jevnt i en periode. Bryce Gervais gjorde 1-0 før Alexander Reichenberg utlignet til 1-1. Colton Beck satte 2-1 før Adrian Ellingsen 2-2 etter en periode.

Derfra og ut var det enveiskjøring. André Strandborg gjorde 3-2 i midtperioden. Tommy Kristiansen økte til 4-2 og 5-2 med to kjappe scoringer. Ludvig Hoff og Christoffer Karlsen puttet på ytterligere to ganger i midtperioden.

I tredje perioden satte Martin Lefebve hjemmelagets åttende mål, mens Gervais og Lefebvre fortsatte målshowet med å gjøre 9-2 og 10-2. Thomas Berg-Paulsen satte 11-2- og 12-2-målet. Stavanger hadde 55 skudd mot mål mot gjestenes 15.

Forlengning

Sparta ledet lenge over Vålerenga, men måtte se at gjestene kom seg à jour med litt over ti minutter igjen. Magnus Nilsen ville det derimot annerledes da han satte 3-2-målet opp i nettaket bak Mitchell Gillam i Vålerenga-målet. Martin Røymark ordnet 3-3 og forlengelse. Målet kom i undertall og det var svakt av hjemmelaget ikke avgjøre etter ordinær tid. Kristian Jakobsson ble matchvinner.

Jakobsson sto også bak Sparta 1-0-scoring etter 40 sekunder som ga de mørkeblå en pangstart på hjemmebane. Paulius Gintautas satte 2-0 i midtperioden. Tobias Berglund reduserte til 1-2 like før midtperiodens slutt og tente et nytt håp om poeng hos hovedstadslaget foran den tredje perioden.

Pontus Finstad satte utligningen til 2-2 med en smart scoring med litt over ti minutter igjen.

To serierunder igjen og dette er avslutningen for de fire beste lagene:

* Stavanger har igjen Manglerud Star (h) og Grüner (b).

* Sparta har igjen Frisk Asker (b) og Stjernen (h).

* Storhamar har igjen Vålerenga (b) og Frisk Asker (h).

* Vålerenga har igjen Storhamar (h) og Manglerud Star (b)

