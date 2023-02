Klare tap for både Manglerud Star og Grüner før landslagspausen

Manglerud Stars Steffen Thoresen kunne blitt historisk lørdag, men var en av en rekke spillere som ikke var med da MS satte kursen for Fredrikstad. Med kun to fulle rekker, og 14 spillere med totalt, ble det til slutt for tøft i Stjernehallen da Oslo-laget røk 2-6, etter en ganske oppløftende start.

Den første perioden endte målløst, og Manglerud Star tok faktisk ledelsen 26 sekunder ut i midtperioden da Oscar Emil Bejmo scoret på straffeslag. Den ledelsen skulle imidlertid bare holde i litt over to minutter, og ut over i den andre perioden scoret Stjernen hele fem ganger. Dermed var det 5-1 før siste periode, som endte 1-1 etter at Theodor Steen-Gulbrandsen fikk æren av å sette inn kampens siste mål som gjorde at det ble 2-6.

Grüner hadde med seg én spiller mer enn MS, slik at de i hvert fall klarte å stille tre rekker. Det skulle imidlertid ikke endre spesielt mye på resultatet, da Norsk Tipping før kamp ikke tillot spill på Storhamar-seier. Såpass stor var oddsen mot Grüner, og etter at Storhamar tok ledelsen før tre minutter var spilt, var det i realiteten over. Hjemmelaget kontrollerte inn til en trygg 7-0-seier hjemme i CC Amfi.

Mika Partanen scoret hele fire mål, mens Rasmus Ahlholm og Andreas Martinsen også tegnet seg på scoringslisten for Vålerenga som slo Oilers 6-1. Bryce Gervais sendte Oilers i ledelsen sent i første periode, men deretter var gjestene sjanseløse.

Vålerenga er dermed bare fire poeng bak Oilers, men også Sparta og Storhamar kjemper om tetplassen. Storhamar er to poeng bak Oilers etter sin 7-0-seier over Grüner. Sparta måtte ha straffeslagskonkurranse for å slå Ringerike 2-1 lørdag.

Frisk Asker kjørte over Lillehammer og vant 9-3 på hjemmeis. Mats Frøshaug, Thomas Olsen og Fredrik Bjørndal scoret alle to mål hver.

