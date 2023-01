Grüner ga Manglerud Star juling. - Vi er i best form av bunnlagene

GRUNERHALLEN (Dagsavisen): Grüner hadde tapt begge hjemmeoppgjørene med Manglerud Star denne sesongen. I kveld fikk de orden på det. En enorm første periode, med mål i det første, midterste og siste minutt, sikret en tremålsledelse som etter den andre var forlenget til fem. Manglerud Star slet med det aller meste frem til den siste perioden, der de reduserte to ganger, men det ble med et godt forsøk.

Dette var Grüners kveld.

To strake hjemmeseire

- Dette var bra. Vi er i en god steam om dagen, sier Jakob Wikstøl til Dagsavisen.

Han ble kåret til lagets beste etter å blant annet ha scoret sitt første mål for klubben.

- Det er stort for meg å bli hedret som kveldens beste, og det føles fantastisk å få mitt første mål i denne drakta. Nå har vi to gode resultater på hjemmebane, det er bra for vi har ikke vunnet her for ofte denne sesongen, sier han.

Seieren fører dem opp på 15 poeng. Det er fortsatt fem færre enn Ringerike, og elleve færre enn byrivalen fra drabantbyen.

Trolig trenger de fire, kanskje fem, seire for å tukte MS for den siste sluttspillplassen. Det er åtte kamper igjen av serien.

Først ut: Ringerike borte.

- Det er klart at det er en kamp vi er nødt til å vinne. Den er helt avgjørende. Spiller vi som i dag så er jeg sikker på at vi tar dem. Vi er bedre i presset og har blitt et tøffere lag å møte. Vi er i best form av bunnlagene og skal sørge for å ta et par av topp seks-lagene også, sier en optimistisk Jakob Wikstøl.

Kaptein Joachim Engebråten Hermansen var lettere frustrert over spillet til Manglerud Star. (Håvard Sollie)

Skuffet over mentaliteten

De grønne og hvite fra Manglerud er inne i en tung periode, men sitter fremdeles godt i førersetet til åttendeplassen.

- Vi er klar over hvilken posisjon vi er i, det er jo en god posisjon. Vi slipper å jage bakfra som vi måtte gjøre i fjor. Samtidig merker jeg på gutta i dag at kampens betydning kanskje er for mye i fokus. Vi har høye skuldre og stresser på grunn av det. Det gjør at vi kommer så skjevt ut i første periode i dag, sier MS-kaptein Joachim Engebråten Hermansen til Dagsavisen.

Nå venter det to veldig viktige hjemmekamper. Frisk Asker på lørdag er første motstander.

- Jeg vil ikke spå for mye av hva de neste resultatene vil bety, men jeg tror vi er nødt til å slå minst ett av de topp seks-lagene for å holde på åttendeplassen. Frisk Asker er ett av de lagene vi kan ta. Vi må angripe den kampen uavhengig av tabellsituasjonen og viktigheten av den. Spiller vi med litt lavere skuldre er vi bedre, sier kapteinen.

Om en uke tar de imot Ringerike, den 2. februar. Taper de den er det vid åpent om åttendeplassen, vinner de har de ett bein i sluttspillet.

- Det er klart at om vi slår Ringerike har vi satt oss selv i en god posisjon, sier Engebråten Hermansen.

Rett opp i ledelsen

Det tok bare litt over tyve sekunder før Grüner-festen startet. Jussi Tammela, mannen i form, ordnet den tidlige ledelsen.

Scoringen trengte videosjekk, men var aldri i tvil. Det satte standarden for en periode der mye gikk hjemmelagets vei. Det ble ikke mange skudd i perioden, men Grüner tok, for en gangs skyld, godt vare på dem.

Sebastian Labori Christiansen ordnet dobling av ledelsen etter ganske nøyaktig ti minutter, midt i perioden. Det fulgte et MS-trykk i flere minutter etterpå, uten at det ble redusering av det.

De gule og hvite hadde et powerplay som ble kastet bort med dårlige valg og til slutt en utvisning i eget lag. Da fikk plutselig Grüner ett minutt i overtall, men det var ikke her de skulle lykkes.

De scoret i periodens første minutt, og symmetrien ble fin da de også puttet i det siste. Gullhjelmen Karl Olovsson fikset denne, et mål som ordnet en sjelden tidlig komfortabel ledelse for Grüner, signert den svenske poengkongen.

Karl Olovvson med gullhjelmen har scoret Grüners tredje mål. (Håvard Sollie)

Stormet videre

Det var forventet en storm fra Manglerud Star etter hvilen, og den kom. En gigantisk sjanse ble misbrukt omtrent like tidlig som Grüner scoret i første periode.

- Det er helt vanvittig at jeg ikke setter den. Det er synd at ikke marginene var med oss der, sier Joachim Engebråten Hermansen.

Fortsatt var marginene på hjemmelagets side. Det er ikke ofte Jacob Wikstøl scorer, men i dag satt den. Han fant hjørnet med et fint distanseskudd.

Emil Frøshaug gjorde vondt til verre for gjestene da han pådro seg 2+5 minutter for usportslig spill i det syv minutter gjenstod på klokka. Det ga Grüner resten av perioden i overtall.

- Den utvisningen ødelegger selvsagt mye for oss, sier MS-kapteinen.

Det ble sjanse på sjanse, skudd på skudd, men de traff ikke helt. Det så ut som MS ville komme seg ut av det, men det røyner på med så mange minutter i undertall. I periodens siste minutt lyktes det for hjemmelaget, Lars Francke-Eriksen sendte en suser i lengste kryss.

MS ga det et forsøk

Omsider begynte det å lykkes foran mål også for Manglerud. Christer Simonsen fant Nikolai Olsvik med en genial pasning som sendte sistnevnte alene med Linden Marshall. Olsvik putta mot Vålerenga på tirsdag og fortsetter scoringsformen. Han var sikker i møte med den kanadiske keeperen.

Fire minutter senere reduserte MS på nytt. Denne gang med litt hjelp fra Grüners sisteskanse. Skuddet til Lucas Trygg var løst, men fant på en finurlig måte veien gjennom beina til Marshall. Ble det plutselig spennende i hallen?

Ikke så veldig. MS tok timeout, spilte uten keeper i sluttminuttene, men det ble ikke flere scoringer.

Gjestene vant perioden 2-0, men det hjalp lite. De må komme bedre ut på lørdag mot Frisk Asker.

Grüner får en ekstra dag med hvile før de tar turen til Hønefoss på søndag.

Eliteserien menn torsdag, 37. serierunde:

Grüner – Manglerud Star 5-2 (3-0, 2-0, 0-2)

Grünerhallen: 246 tilskuere.

1. periode: 1-0 (0.21) Jussi Tammela (Charlie Björlin, Calle Rune Spaberg Olsen), 2-0 (9.57) Sebastian Labori Christiansen (Kevin Nilsen Berg, Tobias Skuterud), 3-0 (19.25) Karl Henrik Jan Olovsson (Tammela).

2. periode: 4-0 (24.47) Jakob Wang Wikstøl (Berg, Olsen), 5-0 (39.20) Lars Erik Francke-Enersen (Björlin, Olsen).

3. periode: 5-1 (45.06) Nikolai Olsvik (Christer Simonsen), 5-2 (48.57) Lucas Trygg (Oscar Emil Bejmo, Tobias Degvold).

Utvisninger: Grüner 6 x 2 min., Manglerud Star 4 x 2 min., 1 x 5 min., og 2 x 20 min.





Øvrige kamper torsdag:

Stavanger – Ringerike 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)

Lillehammer – Sparta 1-4 (0-1, 1-1, 0-2),

Stjernen – Storhamar 2-3 e.str. (2-2, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1),

Frisk Asker – Vålerenga 1-3 (0-2, 0-0, 1-1)