Målløs «Zucca» i nytt Wild-tap på borteis

Wild kom fra et 2-5-tap borte mot Carolina Hurricanes og var ivrige etter å revansjere seg.

Dessverre for gjestene var det Anton Lundell som sendte Panthers i ledelsen 19,47 minutter inn i første periode.

Eetu Luostarinen økte til 2-0 i starten av den andre perioden, før Matthew Boldy satte inn reduseringen for Wild i overtallsspill. Carter Verhaeghe økte vertenes ledelse igjen mot slutten av perioden.

Tredje periode ble en real målfest. Først reduserte Joel Eriksson for Wild, før Gustav Forsling sendte Panthers opp i 4-2. Jared Spurgeon satte inn Wilds tredje mål for kvelden, men det hjalp lite da Sam Reinhart scoret 5-2-målet et drøyt minutt senere.

Zuccarello var ikke innblandet i noen av målene, men fikk 19,43 minutter på isen.

Nordmannen har notert seg med 18 mål og 27 assist på 45 kamper for Wild denne sesongen.

