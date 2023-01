Grüner med storseier hjemme

Tabelljumbo Grüner fikk en opptur med å slå Lillehammer med 5-0 på egen is.

Petter Grønstad sendte hjemmelaget i føringen. Hattrick av Jussi Tammela ble til 4-0 etter midtperioden. Karl Henrik Olovsson fastsatte sluttresultatet til 5-0.

Holdt endelig nullen

Det var mye oppløftende spill å se fra hjemmelagets sise som endelig fikk uttelling for sjanseproduksjonen og til og med holdt nullen.

Lillehammar har som kjent store økonomiske problemer og har måttet fristille en rekke spillere.

Med seieren gikk Grüner opp i 12 poeng, men det er åtte poeng opp til Ringerike og enda seks opp til Manglerud Star.

Stavanger vant stort

Stavanger har tidligere hatt en tendens til å gjøre tingene vanskelige for seg når Manglerud Star har vært motstander. Det var ikke tilfelle denne gangen. Nick Dineen sendte gjestene i tidlig ledelse, og Colton Beck økte til 2-0. Mål fra Christoffer Karlsen og Sander Hurrød ble til 4-0 etter én periode. Karlsens annet mål for kvelden ble til 5-0 etter to perioder.

Dineen satte sitt annet mål før André Strandborg og Rob Bordson ble til ydmykende 0-8 tap for Oslo-laget. Med seieren er Stavanger oppe i 76 poeng.

Stortap for Ringerike

Stjernen levnet ikke hjemmelaget Ringerike særlig sjanser og kunne reise hjem med en 4-0-seier. Alex Dostie gjorde 1-0 til Stjernen. Mikael Dokken økte til 2-0 før Ole Einar Engeland Andersen satte 3-0 i annen periode. Markus Mikkelsen scoret kampens siste mål.

Sparta har heng på Stavanger, og med 4-0-seieren over Frisk Asker er de seks poeng bak Stavanger, men har to kamper mindre spilt. Sebastian Selin 1-0. Magnus Nilsen økte til 2-0 i annen periode. Emil Lundberg satte 3-0 tidlig i tredje periode. Vetle Salsten ordnet 4-0.

---

FAKTA

Eliteserien ishockey menn lørdag:

Grüner – Lillehammer 5-0 (1-0, 3-0, 1-0)

Grünerhallen: 266 tilskuere.

1. periode: 1-0 (7.16) Petter Grønstad (Eirik Solbrekken Lavik, Lars Erik Francke-Enersen).

2. periode: 2-0 (27.45) Jussi Tammela, 3-0 (32.47) Tammela (Alexander Peter Andersson), 4-0 (37.10) Tammela (Andersson).

3. periode: 5-0 (53.39) Karl Henrik Jan Olovsson (Francke-Enersen, Charlie Björlin).

Utvisninger: Grüner 3 x 2 min., Lillehammer 4 x 2 min.

Øvrige kamper lørdag:

Manglerud Star – Stavanger 0-8 (0-4, 0-1, 0-3)

Ringerike – Stjernen 0-4 (0-2, 0-1, 0-1)

Sparta – Frisk Asker 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)

Storhamar – Vålerenga 2-1 (1-0, 1-1, 0-0)