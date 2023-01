Vålerenga satte Sparta på plass i toppkampen og fortsatte seiersrekka

Med tre tap og 1-9 i målforskjell i lagenes tre tidligere møter denne sesongen, var det et Vålerenga-lag med noe å bevise som tok til isen til dagens toppkamp på Jordal. Begge lagene sto før kampstart på 67 poeng, men siden Sparta har to kamper mindre spilt enn Vålerenga var det vertene som hadde mest press på seg før kamp.

Åpningsminuttene bar preg av to lag som følte hverandre på tennene, og to lag som ikke tok voldsomt med risiko. Kun ett skudd ble avfyrt i løpet av kampens fem minutter, og det var generelt få tilløp til sjanser eller noe som virket som etablering av trykk fra noen av lagene.

Andreas Martinsen fikk kampens første mulighet, da en puck spratt heldig for han via vantet og ga han anledning til å fyre fra droppsirkelen ute til venstre i Spartas sone. Gjestenes keeper Kevin Carr reddet greit, men det startet et mini-stormløp med et par skuddforsøk fra VIF-hold, som alle ble reddet greit av Carr.

[ Hockeyuka i Oslo: Hat trick-debutant, og sjelden hjemmeseier ]

VIF i ledelsen rett før pausen

Det var i det hele tatt ganske lite å skrive hjem om fra det første kvarteret, men med sju minutter igjen av perioden kom Vålerenga under litt press etter flere skudd fra Sparta. Etter et par redninger fra Mitch Gillam, pådro Kalle Ekelund seg så to minutter for drøying av spillet. Det undertallet red Vålerenga greit av, og stort mer skjedde det ikke i perioden før Vålerenga tok ledelsen drøye halvannet minutt før pausen.

Kaptein Martin Røymark gjorde en strålende jobb i vantet bak mål, og fikk pucken over på motsatt side til lagkompis Tobias Lindström. Han dro med seg pucken ut foran mål, og fra skrå vinkel fikk han dytta pucken i nettmaskene til Sparta-keeper Carr. Dermed dro Vålerenga med seg en ledelse inn i garderoben etter en ganske jevnspilt og sjansefattig første periode på Jordal.

Tobias Andreas Lindström jubler etter at han ga Vålerenga ledelsen 1-0 mot Sparta i Jordal Amfi torsdag. (Javad Parsa/NTB)

Lindström kom seg også til midtperiodens første skudd etter bare 30 sekunder, men satt den midt i fanget på Carr. Ellers var åpningen av midtperioden ganske lik den første, med få skudd, men høyt tempo. VIF måtte drepe nok et overtall etter fem minutters spill, men fikk selv den største sjansen da Sebastian Johansen kom alene med keeper. Carr reddet, men VIF leverte nok et mesterlig undertall uten noe stort press fra Sparta.

[ Datoene for NM-sluttspillet i ishockey er klare ]

Partanen-straffe ga VIF tilbake ledelsen

I det vi nærmet oss halvspilt midtperiode fikk Sparta sin utligning, da Marcus Fagerudd dro pucken inn fra like ovenfor blålinjen. Målet kom etter nok en duell i det samme rundvantet der Røymark fikk sin målgivende pasning fra, men denne gang var det Spartas Hans Kristian Jakobsson som vant duellen og fikk lagt pucken ut til en lagkamerat som fikk dratt til på direkten. Etter en kjapp videodømming, ble målet stående.

Med sju minutter igjen i midtperioden klarte Sander Thoresen å presse seg foran sin back, og kom seg mot mål. Thoresen ble såpass hindret at Vålerenga fikk straffeslag i duellen, og det ble tatt av Mika Partanen. Finnen skled inn fra siden, fikk Carr ned på rumpa og vippa pucken opp i krysset og ga med det Vålerenga tilbake ledelsen.

Mika Partanen gir Vålerenga tilbake ledelsen 2-1 på straffe mot Sparta. (Javad Parsa/NTB)

Tre minutter senere fikk Vålerenga en alle tiders mulighet til å øke ledelsen, da Tommi Taimi og Partanen kom to mot én. Partanen spilte over til Tami som prøvde seg selv, og etter at Carr reddet plukket han opp returen og spilte den inn igjen til Partanen, som midt foran mål bare skulle dytte pucken i mål. Men igjen reddet Carr.

[ Vålerenga tok sin syvende strake seier i Ringerikes jubileumskamp ]

Sparta fikk mål annullert

De to siste minuttene av midtperioden var Vålerenga igjen i undertall, men nok en gang fikk VIFs Sebastian Johansen den største sjansen shorthanded, men heller ikke denne gang fikk han lirket pucken inn under loffene til Carr. Vålerenga drepte sitt tredje strake undertall med bravur, og tok med seg ledelsen inn igjen i garderoben.

Vålerenga, som hadde ganske god kontroll på gjestene i midtperioden og var det førende laget, var også friskest ut fra startblokkene i den tredje perioden med flere skudd i åpningsminuttene. Fem minutter ut i perioden kom Parker Bowles alene med Gillam, men takket være god returjobb fra Vålerenga ble Sparta-forwarden såpass presset at skuddet gikk utenfor.

Med ti minutter igjen på klokka fikk Sparta presset inn nok en utligning, men også denne gang måtte det videodømming til for å vurdere målet. Denne gang ble målet underkjent, da det ble vurdert at Mitch Gillam hadde kontroll på pucken før Henrik Knold kom inn med pucken og fikk lirka den inn i nettmaskene.

[ Debutant scoret tre mål da VIF slo Grüner og fortsatte seiersrekka ]

Røymark avgjorde etter Sparta-press

Sparta satte opp tempoet og fikk satt Vålerenga under press etter det annullerte målet, og vertene hadde mer enn nok med å holde på ledelsen da vi gikk inn i de ti siste minuttene. Mindre hektisk ble det ikke av at Magnus Brekke Henriksen måtte sette seg i to minutter for krysstakling, og denne gang holdt ikke Vålerenga unna i undertall. Godt bearbeidet spill gjorde at pucken endte opp hos Erik Selin, som fikk satt pucken i mål.

Det skulle imidlertid ikke gå spesielt lang tid før Vålerenga igjen gikk opp i ledelsen. Kaptein Martin Røymark tok med seg pucken inn i Spartas sone, og skjøt på Carr. God trafikk foran målet gjorde at pucken ble liggende, slik at Røymark igjen kunne plukke opp pucken, dra seg inn i målgården og lure pucken inn ved bakerste stolpe.

Det at Vålerenga igjen tok ledelsen kort tid etter at Sparta utlignet, så ut til å ta litt piffen ut av gjestenes spillere. Vålerenga fikk på ny føringen i kampen, og hadde flere gode muligheter til å øke. Sparta tok ut keeper på tampen, uten at det hjalp. Vålerenga ble i stedet trampeklappet inn til sin åttende strake seier.

Med seieren går Vålerenga opp på 70 poeng, og er med det alene på andreplass. Tre poeng bak Oilers på 73, men også tre poeng foran Sparta på 67. Sparta har imidlertid to kamper mindre spilt, men Vålerenga skal få spilt nok kamper den kommende uka. Tre kamper skal spilles de neste sju dagene, og først ut er Storhamar borte førstkommende lørdag. Før Manglerud Star kommer til Jordal tirsdag, og Frisk venter i Asker på torsdag.

[ Kapteinen tror VIF-nykommeren kan bli tungen på vektskålen ]

---

Kampfakta:

Fjordkraftligaen, runde 34

Vålerenga – Sparta 3-2 (1-0, 1-1, 1-1)

Jordal Amfi, 5249 tilskuere

Mål: 1. periode: 1-0 (18.25) Tobias Lindström (Røymark, Hermansen).

2. periode: 1-1 (28.04) Marcus Fagerudd (Jakobsson). 2-1 (32.56) Mika Partanen (straffe).

3. periode: 2-2 (53.31) Erik Selin (Bowles, Grönberg). 3-2 (53.53) Martin Røymark (Taimi, Lindström)

Skudd: 45-25 (10-10, 21-5, 14-10)

Utvisninger: Vålerenga 4x2 min. Sparta 2x2min.

Dommere: Marcus Wannerstedt & Mads Frandsen

Vålerengas rekker:

Keeper: Mitch Gillem (Breivold)

1. rekke: Tommi Taimi, Kalle Ekelund, Thomas Olsen, Mika Partanen, Mathis Olimb

2. rekke: Justin Hamonic, Mark Auk, Martin Røymark, Tobias Lindström, Andreas Martinsen

3. rekke: Stefan Espeland, Joachim Lunde Hermansen, Sander Thoresen, Pontus Finstad, Magnus Brekke Henriksen

4. rekke: Herman Mowe, Didrik Nøkleby Svendsen, Filip Lalande, Casper Haugen Evensen, Sebastian Johansen