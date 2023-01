Vålerenga tok sin syvende strake seier i Ringerikes jubileumskamp

Etter to tap i starten av desember, har Vålerenga radet opp med en strålende rekke med seks strake seiere, inkludert en sterk borteseier i Stavanger. Dermed har VIF krøpet seg oppover på tabellen, og er for alvor med i kampen om sitt første seriegull siden 2019.

Borte mot Ringerike var iskrigerne dermed store favoritter, og tok raskt overtaket i Schjongshallen der vertene feiret at det 14. januar er nøyaktig 50 år siden klubben ble stiftet. Allerede etter halvannet minutt fikk Vålerenga sin første sjanse i overtall, og etter nesten to minutter av det overtallet fikk VIF også sjansen i fem mot tre. Den tok gjestene vare på da Sander Thoresen fikk pirket pucken i nettet etter at et skudd fra Stefan Espeland gikk i vantet og snek seg ut igjen foran mål.

Der var Thoresen kjappest i oppfattelsen og ga Vålerenga ledelsen etter knappe tre minutter spilt. Gjestene var ordentlig skuddkåte i starten av kampen, og rakk å fyre avgårde 11 skudd før det var spilt seks minutter. Uten at Vålerenga fikk skapt noen flere store sjanser, og etter målet jevnet ting seg litt mer ut også halvveis i perioden.

Ringerike utlignet ut av ingenting

Vålerenga styrte perioden, men uten å skape de helt store sjansene. Ringerike hadde lite å komme med de første 12 minuttene, før VIF-keeper Mitchell Gillam skapte litt spenning da han var ute av målgården. Keeperen brukte litt for lang tid med pucken, fikk på seg press og fikk pasningen sin blokkert inn igjen mot mål. Heldigvis for VIF-keeperen gikk det blokkerte pasningsforsøket ikke inn i det tomme buret.

Ringerike forsvarte seg bedre utover i perioden, noe skuddstatistikken også viste. Etter de første fem-seks minuttene, der VIF kom seg til 11 skudd, ble det bare fire skudd resten av perioden. Som om ikke det var nok, utlignet vertene med under minuttet igjen å spille før pause. Dustin Parks fikk kranglet pucken inn bak Gillam, etter at lagkamerat Kristoffer Thomassen slengte pucken inn foran mål.

Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1, etter en periode der Vålerenga startet friskt og tok tidlig ledelsen, men ga fra seg litt av initiativet underveis i perioden. Ringerike var langt mer offensive ut av startblokkene i midtperioden, og målscorer Dustin Parks fikk periodens første mulighet etter at han prøvde å runde keeper og lure pucken i mål. Den var imidlertid Gillam med på, og fikk avverget.

Lindström ga VIF tilbake ledelsen

Sju minutter ut i midtperioden tok Vålerenga tilbake ledelsen, og det kom etter at kaptein Martin Røymark presset fram en feil bak hos Ringerike. Det førte til at hjemmelagets kaptein, Even Tangen Fosse, slo bort pucken til Tobias Lindström. Han takket, bukket og smalt pucken opp i krysset. I minuttene etter var det på ny skuddfest mot Ringerike-målet, uten at VIF klarte å øke ledelsen.

Marius Carho Hansen fikk en strålende mulighet til å utligne igjen, da han snappet pucken fra en uoppmerksom Tommy Taimi. Det gjorde at Ringerike-spilleren kom alene med Gillam, og prøvde seg med en variant der han gikk rundt og prøvde å sette pucken inn på backhand, men VIF-keeperen var nok en gang med på notene og gikk seirende ut av den duellen.

Gillam måtte i aksjon igjen med fem minutter igjen på klokka av midtperioden, da Johnny Corneil kom seg til skudd fra distanse. Det var ikke mye vertene kom til av muligheter, og i løpet av de to første periodene hadde Ringerike bare registrert seks skudd. Fire i den første perioden, og to i midtperioden, men nesten alle seks skuddene kom etter litt slurv i de bakre rekkene hos Vålerenga, som ellers hadde veldig god kontroll.

Tre mål på fem minutter sikret VIF seieren

Den tredje perioden starta litt som den første, da VIF tidlig fikk prøve seg i overtall. Både i fem mot fire, og fem mot tre, men det var ikke før Mathis Olimb ble utvist og lagene spilte fire mot fire at Vålerengas mål kom. Andreas Martinsen fraktet først pucken inn bak målet til Ringerike, og passet den ut til Joachim Lunde Hermansen. Den tidligere MS-spilleren la pucken på køllebladet til Lindström, som på finurlig vis styrte pucken i mål nærmest med ryggen mot Ringerike-keeper Mattias Petterssons mål.

Tre minutter senere roet Tommi Taimi det som var av eventuelle nerver, og punkterte i praksis kampen, da han sendte avgårde et slagskudd fra droppsirkelen. Partanen tok med seg pucken inn i Ringerikes sone, sendte den over skuldra til Taimi som slo til på direkten og smalt pucken opp i krysset over skuldra til Ringerikes keeper.

Ytterligere to minutter senere la Pontus Finstad på til 5-1, da han utnyttet en svak pasning fra Kristoffer Thomassen til David Åslin i Ringerikes overtall. Dermed kom Finstad alene med keeper, og fikk lurt inn Vålerengas femte mål for kvelden i undertall. Resten av kampen ble en transportetappe, for et Vålerenga-lag som kontrollerte inn sin syvende strake seier.

Med det er laget likt med Sparta Sarpsborg og Stavanger Oilers på toppen av tabellen. Alle tre lagene står med 67 poeng, men Vålerenga har to kamper mer spilt enn Sparta og en mer spilt enn Stavanger Oilers. Vålerengas neste kamp er mot nettopp serieleder Sparta, hjemme på Jordal Amfi kommende torsdag 19. januar.

P.S: Lørdag ble det også klart at den canadiske backen Justin Hamonic er klar for Vålerenga.

---

Kampfakta:

Fjordkraftligaen, runde 33

Ringerike – Vålerenga 1-5 (1-1, 0-1, 0-3)

Schjongshallen, ca 1700 tilskuere (ny publikumsrekord)

Mål: 1. periode: 0-1 (03.44) Sander Thoresen (Espeland, Lindström). 1-1 (19.18) Dustin Parks (Thomassen, Petryk).

2. periode: 1-2 (27.01) Tobias Lindström.

3. periode: 1-3 (42.03) Tobias Lindström (Hermansen, Martinsen). 1-4 (45.03) Tommi Taimi (Partanen, Lindström). 1-5 (47.32) Pontus Finstad (i undertall).

Skudd: 11-42 (4-16, 2-11, 3-10)

Utvisninger: Ringerike 6x2 min. Vålerenga 5x2 min

Dommere: Mats Wikstrand & Mads Frandsen

Vålerengas rekker:

Keeper: Mitch Gillem (Breivold)

1. rekke: Mark Auk, Kalle Ekelund, Mika Partanen, Mathis Olimb, Sander Thoresen

2. rekke: Villiam Strøm, Tommi Taimi, Martin Røymark, Tobias Lindström, Andreas Martinsen

3. rekke: Stefan Espeland, Joachim Lunde Hermansen, Pontus Finstad, Magnus Brekke Henriksen, Kasper Walther-Sneve

4. rekke: Filip Lalande, Casper Haugen Evensen, Sebastian Johansen

---