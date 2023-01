Manglerud Star med viktig seier i bunnstriden

Vi må helt tilbake til 5. november for å finne forrige gang Manglerud Star vant en kamp i Fjordkraftligaen. Ti kamper har blitt spilt siden det, og alle har endt med tap, og enkelte med stortap. Dermed var det en lettet gjeng som kunne innkassere en etterlengtet seier borte mot Ringerike torsdag.

Christoffer Larssen Berger ga gjestene fra Manglerud ledelsen tidlig i den første perioden, og etter en målløs midtperiode var det Manglerud Star som ledet med 1-0 før den tredje perioden. Etter at kampen vippet fram og tilbake, doblet Mats Aleksander Henriksen ledelsen for Manglerud Star midtveis i den tredje perioden. Kjetil Martinsen fastsatte sluttresultatet til 3-0, like før slutt.

Martinsen med assist og sliteseier i VIF-debuten

Bare 34 sekunder var spilt da Tobias Lindström ble servert av Martinsen og hamret pucken i mål til 1-0 på Jordal Amfi. Det la ikke noen demper på debutassisten at den kom mot Lillehammer, klubben Martinsen forlot tidligere i uken.

Den solide starten til tross, VIF skulle få kjempe for å holde på alle tre poengene. Jeppe Meyer kvitterte etter seks minutter da vertene hadde havnet i undertall tre mot fem.

Tidlig i midtperioden smalt det igjen fra Lillehammer Joakim Arnestad gjorde 2-1 for gjestene.

Ledelsen varte ikke lenge. Tommi Taimi gjorde 2-2 for VIF etter 24 minutter, og under tre minutter senere fullførte Martin Røymark snuoperasjonen. Resten av oppgjøret ble en krigekamp der ingen av lagene klarte å score. Dermed klatret VIF til 3.-plass på eliteserietabellen.

Storhamar-smell

Stavanger Oilers leder serien og befestet sin posisjon på toppen med en kruttsterk 4-0-seier over Storhamar på hjemmeis torsdag.

Dan Kissel scoret det eneste målet i første periode, mens Martin Lefebvre og Thomas Berg-Paulsen økte til komfortable 3-0 etter to perioder. På tampen ordnet Greg Mauldin 4-0.

Underveis i oppgjøret kokte det over for Storhamar-kaptein Patrick Thoresen, som slo ned Stavangers Dennis Sveum og fikk matchstraff.

Stjernen tok samtidig en sterk 3-2-seier borte mot Frisk Asker.

