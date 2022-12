Økonomisk krise i Lillehammer – fristiller alle spillerne

– Nå er det flere spillere som har fått beskjed om at det nå er lov å gå andre steder. Situasjonen er ja ... Jeg føler ikke det er noe poeng å skjule akkurat det, sier Andreas Martinsen til avisen.

TV 2 omtalte saken først.

Fredag spiller Lillehammer sin siste kamp for året når Storhamar kommer på besøk. For flere av spillerne kan det også bli siste kamp for klubben.

– Jeg hadde forventet en slik beskjed. Skal de kutte må de starte et sted – og det er ikke til å legge skjul på at jeg er den spilleren som er den største utgiften for klubben. Slipper de å betale meg lønn ut sesongen kan det gjøre at andre kan bli og få lønn, sier Martinsen videre.

Lokalavisen skriver at minst fem spillere skal ha fått beskjed om at de kan finne seg ny klubb. Beskjeden skal ha blitt gitt 29. desember.

Lillehammer befinner seg på en 7.-plass i serien, godt plassert mellom Stjernen på 6.-plass og Manglerud Star på plassen bak.

