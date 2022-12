VIF vant intenst romjulsdrama foran fullt hus: – Dette har vi vente lenge på

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Endelig ble Jordal Amfi fyllt til randen. 5259 tilskuere og da fikk speaker æren av å rope fullt! Da passer det bra at lagene leverer god underholdning. Det er krydder i en gløggflaske, men ikke like mye som i denne kampen.

– En match med ulike ansikter, er måten VIF-trener Fredrik Andersson beskriver dette på.

VIF tok ledelsen, Frisk snudde i andre periode før VIF gjorde det samme i en siste. Frisk rakk likevel å utligne og førte kampen til forlenging. Der ble Rasmus Ahlholm den store helten da han, liggende langstrakt på isen, sendte pucken inn i buret.

Mye underholdning

– Vi skulle gjerne hatt alle tre selvfølgelig, men det er også godt at det blir to, sier Thomas Olsen til Dagsavisen.

Underholdning for publikum, men det er ikke nødvendigvis noe lagene ser positivt på. - Vi liker jo egentlig ikke at det blir så mange mål, spesielt bakover, men i dag er det kult at publikum får mye moro å se på, sier Thomas Olsen. Aleksander Bonsaksen sier til NRK at de slipper inn billige mål.

– Det er ekstra surt å tape dette med tanke på tettheten i toppen av tabellen, sier han som ble, noe upopulært, kåret til gjestenes beste spiller.

Bonsaken var som alle andre enig i at det var gøy å se et fullsatt Jordal amfi, for første gang i den nye hallen.

– Det må jeg si, det var på tide. Det er utrolig gøy, sier veteranen.

Action fra start

Rekordpublikummet varmet opp Jordal amfi og fikk servert god underholdning allerede fra første periode. Et Didrik Svendsen-raid, Mitch Gillam-tigersprang og en dobbel fra Thomas Olsen. Det første var en styring, mens det andre ble annulert etter en sjekk på TV-bildene.

Som Martin Røymark sa til VIF-tv i pausen: – Det er to lag som er på jobb, mens dommerne er på juleferie.

Han sikter nok til annuleringen av Olsens andre, etter en diskutabel interference av VIF-løperen. Olsen selv er usikker på hva som skjedde og vil ikke uttale seg om det.

– Det første målet mitt setter stemningen, den smakte godt. Jeg skulle helst hatt to da, sier han.

Det svingte begge veier i et høyt tempo med lite etablert spill i offensiv sone. Et publikumsvennlig kampbilde.

– Det er helt fantastisk å spille foran et fullsatt Jordal, det har vi ventet lenge på. Det gir oss en ekstra boost, sa Martin Røymark i første periodepause.

Frisk snudde det

Men i midtperioden lå boosten hos gjestene fra Asker. De tok over styringen og utlignet etterhvert ved Mikkel Christiansen som dunket pucken i mål direkte etter dropp. Målet gav gjestene momentum som de holdt gjennom igjennom periodens midtparti. Og da Mark Auk var i det gavmilde hjørnet, selv fire dager etter julaften, utnyttet bortelaget det. Anton Holm pirket inn 1-2 som formelt ble godkjent etter en videosjekk.

Det var nå bare få minutter igjen av perioden, men da Anders Bastiansen ble sendt i fryseboksen svingte pendelen i hjemmelagets favør. De siste fem minuttene var et langt angrep i offensiv sone med enormt trykk mot mål. Det var nok ekstra gledelig for Mark Auk at det var nettopp han det åpnet seg for. Han førte innover fra hjørnet og måkte ballen opp i vinkelen til enorm jubel i hallen.

– Det er de siste fem minuttene her vi er gode, sier Fredrik Andersson til VIF-tv.

De kunne faktisk rukket å ta ledelsen også VIF, men jubileumsmannen Tobias Lindström traff pucken feil inne i slottet.

– Det er noen riktig gode minutter, kanskje de beste vi leverer i dag, sier Thomas Olsen om VIFs momentum mot slutten av perioden.

Fortjent VIF-seier i sudden

Det lå dermed til rette for en minneverdig siste periode. Spørsmålet var, hvem kommer best i gang? Svaret var VIF. Og igjen lyktes de i overtall. Tålmodighet i offensiv sone førte rett og slett til åpent mål for Sander Thoresen som siktet, og traff.

Plutselig utlignet Frisk og tilsynelatende ble ledelsen kortvarig, men det var en riktig beslutning av dommerne å annulere målet. Mats Frøshaug ble øyeblikkelig fotballspiller inne foran mål. Rettferdigheten seiret?

I minuttene som fulgte var det VIF som var nærmest ny scoring etter en rekke kontringer. Målet kom ikke, i stedet utlignet Frisk fra nærmest død vinkel. Mitch Gillam, som hadde vært så god i hele kveld, slapp innlegget inn mellom beina.

– Jeg synes vi egentlig har god kontroll på matchen etter vi scorer 3-2, derfor er det litt synd at vi ikke tar alle tre poengene. Vi hadde sjanser til å avgjøre dette før full tid, sier Thomas Olsen.

VIF fikk sjansen i powerplay i periodens siste to minutter, men det ville seg ikke. I forlengningen utlignet lagene hverandre lenge før bortelaget gjorde en tabbe. Rasmus Ahlholm overtok pucken og stormet alene i angrep. Rundt keeper og i mål. Det jubelbrølet vil bli husket lenge!

