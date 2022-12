Grüner nærme førjulspresang i hengekampen

I hengekampen fra Hønefoss så Grüner lenge ut til å skaffe seg en kjærkommen førjulspresang. De tok ledelsen i første periode og holdt nullen i nesten to hele perioder. Men Ringerike snek seg tilbake og ordnet også slik at alle poengene ble igjen en time nordvest for hovedstaden.

Denne kampen skulle egentlig blitt spilt den 17. november, men på grunn av den smått bisarre sykdomsperioden i Grüner ble den utsatt til i dag. Det var nesten til Grüners fordel. Om de hadde tatt bedre vare på de tre enorme sjansene de fikk i kveld, ville nok resultatet sett annerledes ut.

Dette var den siste kampen før hockeyen er tilbake i romjula. Da skal Grüner på nytt møte dagens motstander, i Grünerhallen 30. desember. To dager før blir det lokaloppgjør mot MS i garasjen.

Finsk import ordnet ledelse

Det var en jevnspilt første periode med sjanser begge veier. I det Ringerike så ut til å skaffe seg momentum halvveis i perioden scoret Grüner og fikk det inn i sitt spor. Tidligere Grüner-løper Marius Carho Hansen, som forlot hovedstadslaget etter tre år før denne sesongen, mistet pucken i midtsonen. Alexander Andersson plukket den opp og sendte en herlig stikker til Jussi Tammela som kom alene med keeper. Finnen traff stolpen før pucken gikk over streken.

Bakover på isen ble det mer å gjøre i etterkant av scoringen. Tobias Skuterud ble sendt i boksen etter en smått unødvendig tripping og Ringerike fikk sjansen til å utligne i periodens siste minutter. Men Grüner-keeper Lynden Marshall var i sitt gode hjørne og stoppet skuddene som kom.

Grüner tok med en sjelden borteledelse inn i første pause, en ledelse som faktisk burde vært doblet. I undertallet kontret de og Karl Olovsson brant en enorm mulighet rett foran mål.

Feberredning av Marshall

Det samme jevne kampbildet fortsatte i midtperioden der Grüner holdt nullen i 19 av 20 minutter. En god Lynden Marshall ble til slutt overlistet. Men før det hadde han holdt laget sitt inne i kampen med stort keeperspill. Da Marius Carho Hansen tilsynelatende skulle sette utligningen tidlig i perioden hadde han et helt åpent mål å sikte på. Marshall hadde gitt retur på et tidligere skudd og så ut til å være utspilt, men på mirakuløst vis fikk han hentet seg inn og slang opp en høyrearm som reddet skuddet fra Carho Hansen. En fantastisk redning som vil bli husket lenge.

I periodens siste spilleminutt var det et flott solomål av Reid Petryk som til slutt overlistet Grüners kanadiske keeper.

Hadde sjansen

Var det en bortekamp, annet enn i Garasjen, der Grüner hadde god sjanse til å ta med seg poeng, så var det denne. De spilte fornuftig og modent. Det ble også flere gode minutter med trykk i offensiv sone. Jussi Tammela var nærme å bli tomålsscorer, men det ble bare nesten. Dessverre kom de ikke til nok store sjanser.

Det gjorde egentlig ikke Ringerike heller, derfor så dette ut til å gå mot forlengning. Helt til Ringerike fikk et overtall etter at Tim Robin Johnsgård var for tøff i markeringen. Da kom hjemmelaget til et perfekt skudd for styring, det fant veien til nettmaskene og dermed ledet panterne med seks minutter igjen på klokka.

To og et halvt minutt før slutt tok Morten Elverud timeout. Da ble Lynden Marshall sittende på benken og Grüner spilte seks mot fem. Det ble et lite trykk, men det endte med en ny baklengs da Ringerike brøt dem i midtperioden med ti sekunder igjen.

Kampfakta

Ishockey eliteserien menn torsdag, utsatt kamp

Ringerike – Grüner 3-1 (0-1, 1-0, 2-0)

Mål:

1. periode: 0-1 (13.18) Jussi Tamella (Alexander Anderson, Nils Carnbäck).

2. periode: 1-1 (38,59) Reid Petryk (Michael Söderberg, Dennis Rytttar.

3. periode: 2-1 (53.32) Kenneth Gulbrandsen (Ryttar, David Åslin), 3-1 (59.51) Johnny Corneil.

Utvisninger: Ringerike 3 x 2 min., Grüner 3 x 2 min.

