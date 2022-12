Grüner sjokkerte Oilers og tok ledelsen to ganger – holdt ikke inn

Grüner sjokkerte Stavanger Oilers med å ta ledelsen ved Jussi Tammela etter 13 minutter, før Sander Hurrød utlignet tre minutter ut i midtperioden. Vertenes Eirik Solbrekk ga så Grüner tilbake ledelsen, men deretter handlet det meste om Oilers, som tok seieren med 5-2 på bortebane.

Det var en fin ramme foran storkampen mot Frisk Asker på Hamar lørdag. De markerte 30-årsjubileum for Hamar OL-amfi. Tross det var det bortelaget som fikk med seg alle poengene. Alexander Bonsaksen scoret to mål, mens Hampus Gustafsson og veteran Anders Bastiansen scoret ett hver.

Adrian Saxrud Danielsen, Peter Quenneville og Jacob Noer scoret for vertene, men det holdt ikke til poeng. Bastiansen ble matchvinner tre minutter før slutt.

Vålerenga var klart best i byderbyet mot Manglerud og vant hele 7-1. Thomas Olsen scoret to ganger for VIF, mens de fem andre scoringene kom fra fem forskjellige spillere. Steffen Thoresen scoret vertenes eneste mål to minutter før slutt.

Leonards Rimjans ga Ringerike ledelsen i kampen mot Lillehammer som endte med 4-2-seier. Ringerike ledet med 3-0 allerede etter 1. periode og ga ikke fra seg initiativet.

Søndag tar serieleder Sparta imot Stjernen i østfoldsderby.

