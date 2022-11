VIF-profil gir seg med hockeyen: – Jeg er stolt

Det bekrefter han i en uttalelse på klubbens nettsted onsdag.

– Som mange vet har jeg vært borte fra hockey i lang tid på grunn av skade. På denne tiden har jeg jobbet mot å komme tilbake på isen, men også reflektert mye over min karriere. Jeg har nå besluttet å legge opp, sier Oppøyen.

Han spilte sin siste kamp for Vålerenga 7.oktober 2021 mot Grüner. Oppøyen kan se tilbake fire seriegull og et NM-gull for VIF.

