Wild tapte uten Zuccarello

Det var Wilds tredje treningskamp for sesongen. Zuccarello var for andre kamp på rad ikke på isen for Minnesota-laget.

Blues dominerte de to første periodene og hadde en ledelsen på 3-0 før den siste perioden. Da reduserte Mason Shaw, før Klim Kostin sendte gjestene opp i 4-1. Tyson Jost scoret kampens siste mål.

Pavel Butsjnevitsj, Jake Neighbours og Nathan Walkers sto for gjestenes tre første scoringer.

Wild vant begge sine to første treningskamper denne sesongen. Den første mot Dallas Stars endte 5-2 til Wild, hvor Zuccarello noterte seg med en scoring.

Nordmannen var ikke i Wild-troppen i kampen mot Chicago Blackhawks, som endte 3-0 til Zuccarellos lagkamerater.

Wild spiller sin neste treningskamp mot Blackhawks natt til fredag. Senere i oppkjøringen møter de Stars igjen, før de sesongåpner i NHL mot Zuccarellos gamleklubb, New York Rangers, 13. oktober.

[ Zuccarello scoret i treningskamp ]