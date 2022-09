MS scoret sju ganger i nok en seier – Grüner gikk på nytt tap

Manglerud Star herjet med Ringerike og vant hele 7-0 i egen hall. Parker Bowles førte an med hattrick, mens Darien Craighead hadde to mål og to assist. Joachim Lunde Hermansen var også tomålsscorer.

Sparta måtte slite for å slå poengløse Grüner 2-0 på bortebane. Paulius Gintautas var eneste målscorer inntil Hans Kristian Jakobsson punkterte kampen i tomt bur rett før slutt.

Frisk er poenget foran Manglerud Star og Lillehammer. Stavanger og Ringerike har spilt en kamp mindre.

Stjernen tok ledelsen to ganger i egen hall, begge ved Austin Cangelosi, men Frisk vendte kampen i sin favør med tre scoringer i løpet av 2.19 minutter i slutten av 3. periode.

Mikkel Christiansen, Thomas Valkvæ Olsen og Hampus Gustafsson (straffe) sikret poengene for Frisk. Felix Girard hadde scoret lagets første mål.

Vålerenga fikk sin første seier med 5-2 borte mot Lillehammer. Mål av Mika Partanen og Magnus Brekke Henriksen med 27 sekunders mellomrom i midtperioden ga gjestene en 3-1-ledelse de aldri ga fra seg.

Mesterligadeltaker Stavanger tok sin første seier for sesongen med 3-1 over Storhamar. Colton Beck scoret to av målene og hadde også assist på Dan Kissels 2-1-scoring i slutten av midtperioden.

