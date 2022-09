Grüner tapte igjen - borte mot Ringerike

Niclas Jessesen ga hjemmelaget fra Sarpsborg en flying start med sin scoring etter bare 37 sekunder.

I løpet av bare 28 sekunder mot slutten av 1. periode scoret hjemmelaget to ganger og gikk til første pause med 3-0. Lars Joachim Lundberg og Eirik Børresen sto for målene.

I midtperioden ble det ikke noen mål. Daniel Bøen Rokseth reduserte til 1-3 tidlig i siste perioden. Greg Mauldin reduserte ytterligere i et overtallsspill med litt under ti minutter igjen av kampen slik at oppgjøret levde helt inn. Måltjuven Dan Kissel var siste Stavanger-spillere på pucken da Jesper Lilleberg var uheldig å styre pucken i eget mål.

Kampen måtte avgjøres på straffer etter fem minutter overtid uten scoringer.

På Jordal fikk gjestene Stjernen den beste starten da Kåre Benjamin Byrkjeland ordnet 1-0 før fem minutter var gått. Mark Auk utlignet mot slutten av perioden. 18 sekunder før perioden var over sendte Håkon Stormli gjestene på ny i ledelsen.

Filip Lalande utlignet til 2-2 for Vålerenga med midtperiodens eneste mål. Kampen måtte avgjøres på straffer hvor Stjernen scoret på tre av sine fire straffer, men Vålerenga ikke klarte å score på sine fire forsøk.

Frisk-seier

Manglerud Star var serieledere etter storseieren over Grüner. Etter en målløs 1. periode tok laget ledelsen 1-0 over Frisk Asker. Oscar Emil Bejmo var målscorer. Mikkel Christiansen satte Frisks utligning tidlig i midtperioden.

Thomas Valkvæ Olsen sendte gjestene i føringen med 2-1 med en tidlig scoring i 3. periode. Bobby MacIntyre økte til 3-1. Det ble også sluttresultatet.

I Hønefoss sendte Leonards Rimjans Ringerike Panthers i føringen etter 17 sekunder mot Grüner. Marius Carho Hansen økte til 2-0 midtveis i perioden. Rimjans satte sitt annet mål for kvelden midtveis i kampen. David Åslin satte 4-0. Hjemmelaget fikk pyntet litt på resultatet da Sebastian Labori satte 4-1-målet.

Lillehammer best i Innlandet

Lillehammer tok det første stikket i lokalderbyet i Innlandet. De vant 4-2 og topper med det tabellen sammen med Frisk Asker.

I mjøsderbyet sendte landslagsaktuelle Sverre Rønningen gjestene i føringen etter 23 sekunder da han satte en retur fra vantet i mål.

Jacob Berglund pleier alltid å score mot Lillehammer og kampen torsdag var ikke noe unntak. Han utlignet til 1-1 før Sander Vold Engebråten gjorde 2-1 for vertene.

Det ble derimot tungt for Petter Thoresens gutter etter at Vegard Fredriksen utlignet til 2-2 i midtperioden. Johan Eriksson sendte gjestene føringen med 3-2 tidlig i 3.-periode. Med litt under ti minutter igjen satte Jeppe Meyer 4-2-målet.

Berglund reduserte til 3-4 før Nick Dineen satte 5-3 i åpent mål.

