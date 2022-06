Lightning brakte balanse i Stanley Cup-regnskapet mot Rangers

Det spilles et best av sju-oppsett, og tirsdagens kamp gikk i Tampa i Florida.

Pat Maroon satte pucken i mål for hjemmelaget etter 2.38 i første periode, mens Nikita Kutsjerov økte til 2-0 vel 13 minutter ut i andre periode. Steven Stamkos økte til 3-0 snaut fem minutter ut i siste periode.

Artemi Panarin sørget for et trøstemål for gjestene med drøyt tre og et halvt minutt igjen av kampen, før Lightnings Ondrej Palat satte inn 4-1-målet ni sekunder før sluttsignalet gikk.

Neste kamp går i Madison Square Garden i New York City torsdag kveld lokal tid.

I det andre semifinaleoppgjøret sikret Colorado Avalanche avansement med den fjerde strake seieren over Edmonton Oilers mandag.

[ Avalanche til Stanley Cup-finalen etter målfest ]