Sakari Manninen sikret finsk VM-gull i ishockey på hjemmebane

Det er finnenes fjerde VM-tittel i ishockey, og laget ble også tidligere i år olympiske mestere. Finnene er dessuten første nasjon siden Sverige i 2013 som klarer å ta VM-gullet på hjemmebane.

Det hele måtte avgjøres på mest mulig dramatisk måte. Det skulle først avgjøres i spill tre mot tre i 20 minutter. Canada pådro seg en utvisning og i fire mot tre satte Manninen inn seiersmålet etter 6.42 minutter ut i forlengningen.

I fjor var det Canada som avgjorde finalen mot Finland etter forlengning.

Den finske kapteinen Valtteri Filppula sikret seg trippelen med å være vinner av Stanley Cup, VM- og OL-gull som første finne.

[ Finland finaleklar etter thrilleroppgjør mot USA i ishockey-VM ]

Slo tilbake

Etter en målløs og jevnspilt første periode sendte Dylan Cozens de regjerende mesterne Canada i ledelsen fire minutter ut i midtperioden. Canadierne er ofte flinke til å utnytte overtallsspill.

Det var nettopp overtallsspillet som skulle bli direkte avgjørende i finalen. Finnene fikk spille fem mot tre etter to kjappe og diskuterbare canadiske utvisninger i tredje periode. Det svenske dommerparet var ikke heldige med avgjørelsene. Blant annet ble Cole Sillinger utvist for høy kølle, men TV-bildene viste at det var finnen som fikk sin egen kølle i ansiktet.

De utnyttet situasjonen til å først å utligne til 1-1 ved Nashville-stjernen Mikael Granlund. Samme mann satte inn 2-1 i spill fem mot fire kort etter.

Joel Armia fikset deretter 3-1 med snaue seks minutter igjen av kampen. Canada tok så ut målvakten, og Zach Whitecloud satte inn reduseringen til 2-3 med to minutter igjen. Dommerne måtte studere på video om målet var ute av stilling før de godkjente målet.

[ Finland og Latvia tar over ishockey-VM fra Russland ]

Tvang fram forlengning

Canada fortsatte uten målvakt og presset på. Max Comtois satte 3-3 med 1.24 minutter igjen av kampen slik at finalen måtte avgjøres i «sudden death». Også i kvartfinalen mot Sverige klarte canadierne å få en avgjørelse i forlengelse etter sene scoringer.

Canada kunne tatt sitt 28. VM-gull, men blir stående på 27 titler sammen med Russland/Sovjet. Finnene har vunnet VM tre ganger tidligere i 1995, 2011 og 2019.

Norge endte på 13.-plass i VM for annet år på rad, men hadde de tre semifinalistene Finland, Tsjekkia og USA i sin gruppe.

[ Norge avsluttet ishockey-VM med tap for USA: – Vi gir dem to mål ]