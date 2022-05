Kvartfinalehåpet ute for Norge som ble overkjørt av Sverige i braktap

Fire av de svenske scoringene kom i overtall. Forrige VM-kamp mellom landene var i 2019, og da ble det hele 9-1 til Sverige.

Norge var tidvis godt med i oppgjøret, men i løpet av fire minutter i 2. periode scoret sverige tre ganger. Norge måtte klare seg uten viktige Mats Rosseli Olsen, som var ute med skade.

Etter tapet er det ikke lenger mulig for Norge å ta seg til kvartfinale, med fem poeng opp til USA på den fjerde og siste plassen i gruppen. USA venter i den siste gruppespillkampen i mesterskapet.

Som på lørdag mot Tsjekkia gjorde Norge en første godkjent periode, men var under 0-1. Jacob Peterson skjøt fra distanse, og pucken gikk via skøyten til Johannes Johannesen. Det var nok et mål imot for Norge i undertall.

Det skulle bli mer da William Nylander og Marcus Pettersson scoret hvert sitt i løpet av et minutt. Rasmus Asplund la på til 4-0 etter halvspilt kamp.

I den tredje perioden reduserte Tobias Fladeby på en retur. To minutter senere pirket Max Friberg pucken i mål til 6-1. Asplund scoret sitt andre for dagen i nok et svensk overtallsspill.

Finland og Sverige er allerede klare for kvartfinalen. Norge møter USA tirsdag.

Norge er i det minste sikret plass i neste års elite-VM ettersom Storbritannia ikke lenger kan ta dem igjen.

