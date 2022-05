Norge uten kaptein Olimb i skjebnekamp mot Østerrike

Den erfarne Vålerenga-spilleren var ikke med i lagoppstillingen som ble presentert en times tid før kampstart i finske Tammerfors. Broren Ken André Olimb har overtatt som kaptein.

Oppgjøret mot Østerrike kan være viktig for Norge med tanke på å overleve som A-nasjon. Østerrikerne gikk inn i VM som erstatter for Hviterussland og har så langt overrasket med å holde USA til uavgjort og tap etter forlengning, mens det ble seier over Tsjekkia etter straffer.

Det norske laget har tapt 0-5 for Finland, slått Storbritannia 4-3 etter straffer og tapt 2-3 for Latvia tidligere i VM. Laget har igjen den sterke trioen Tsjekkia (21/5), Sverige (22/5) og USA (24/5) i gruppespillet.

