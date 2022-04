Ishockeykvinnenes håp om elite-VM knust i tap for Frankrike

Begge lag kom til kampen i visshet om at de måtte vinne for å bli en elitenasjon med plass i det gjeveste verdensmesterskapet neste år. Frankrike hadde i likhet med Norge vunnet to og tapt én kamp etter forlegning.

Med seieren er det Frankrike som tar steget opp blant de beste. Elite-VM avvikles senere i år, men de franske jentene blir først med i 2023.

Estelle Duvin sendte Frankrike opp i ledelsen da Norge hadde overtallsspill midtveis i 1. periode. Derfra og ut handlet det meste om VM-vertene som scoret to raske mål midtveis i 2. periode. Det avgjorde langt på vei oppgjøret.

Lucie Quarto gjorde 2-0 før Clara Rozier la på Frankrikes tredje for kvelden. Dermed måtte Norge minst ha tre scoringer for å ha fortsatt håp om seier og opprykk, men det ble med drømmen.

Andrea Dalen reduserte for Norge åtte minutter ut i tredje periode, men de kom ikke nærmere. Lara Escudero fastsatte resultatet ti minutter før slutt.

---

Kampfakta:

Ishockey-VM kvinner 1. divisjon gruppe A i Angers, Frankrike lørdag, 5. og siste kampdag:

Frankrike – Norge 4-1 (1-0, 2-0, 1-1)

3586 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (8.42) Estelle Duvin (Chloe Aurard).

2. periode: 2-0 (30.28) Aurard (Duvin, Lucie Quarto), 3-0 (32.07) Clara Rozier (Duvin).

3. periode: 3-1 (48.15) Andrea Dalen (Thea Jørgensen), 4-1 (51.28) Lara Escudero (Lore Baudrit).

Dommere: Brandy Dewar, Canada og Agnese Karklina, Latvia.

Utvisninger: Frankrike 3 x 2 min., Norge 3 x 2 min.

