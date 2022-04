Norsk overtidstap for hockeykvinnene mot Østerrike i VM

Det norske laget fikk en tung start og kom under med to mål med under ett minutts mellomrom i åpningsperioden. To utvisninger ble ødeleggende for målene, som kom i spill tre mot fem og fire mot fem.

Med Emma Bergesen og Une Bjellands scoringer i midtperioden var lagene like langt. Lotte Pedersen utnyttet et overtallsspill med fem mot tre og kunne sende Norge i ledelsen med 3-2.

Østerrikerne utlignet til 3-3 med tredjeperiodens eneste mål. Avgjørelsen falt 40 sekunder ut i «sudden death» da Ena Nystrøm måtte kapitulere for fjerde gang.

Norge har vunnet 2-1 over Slovakia og 7-1 over Nederland tidligere i mesterskapet. Norge møter vertene Frankrike lørdag.

Også i en oppkjøringskamp før mesterskapet tapte Norge mot Østerrike etter forlengning.

---

Kampfakta:

VM ishockey kvinner 1. divisjon gruppe A i Angers, Frankrike onsdag:

Norge – Østerrike 3-4 e.f. (0-2, 3-0, 0-1, 0-1)

993 tilskuere

Mål :

1. periode: 0-1 (12.19) Annika Fazokas, 0-2 (13.13) Tamara Grascher (Antonia Matzka).

2. periode: 1-2 (26.05) Emma Bergesen (Emilie Kruse), 2-2 (27.09) Une Bjelland (Tea Nyberg), 3-2 (39.45) Lotte Pedersen (Bergesen, Line Bialik).

3. periode: 3-3 (53.14) Eva Beiter.

Forlengning: 3-4 (60.40) Anna Meixner (Theressa Schafzahl, Fazokas).

Dommere: Aina Hove, Norge og Marie Picavet, Frankrike.

Utvisninger: Norge 8 x 2 min., Østerrike 4 x 2 min.

Norge avslutter mot Frankrike lørdag.

---